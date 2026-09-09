Samara Mineiro promete moradia popular para combater o feminicídio

Samara Mineiro (UP) participa de ato na Rodoviária do Plano Piloto contra a violência de gênero no DF - (crédito: Sinara / UP)

Samara Mineiro (UP) cumpriu agenda, ontem, em um ato contra o feminicídio na Rodoviária do Plano Piloto. O protesto, organizado pelo Movimento de Mulheres Olga Benário e pela UP, exibiu uma faixa pelo fim dos estupros e um varal com fotos de vítimas no DF em 2026. “Nesta segunda, dia 7, mais uma mulher foi vítima. Até quando vamos viver essa situação? Lutamos por justiça!”, cobrou Samara.

Para enfrentar o problema, a candidata defendeu a ampliação das delegacias da mulher (Deam) com funcionamento 24 horas, além da expansão das casas-abrigo e de políticas habitacionais. “Muitas mulheres, por não terem um teto, submetem-se a violências. Iremos criar uma frente emergencial de construção de casas populares”, afirmou.

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