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Samara Mineiro promete moradia popular para combater o feminicídio

Para enfrentar o problema, a candidata da UP defendeu a ampliação das delegacias da mulher (Deam) com funcionamento 24 horas, além da expansão das casas-abrigo e de políticas habitacionais

Samara Mineiro (UP) participa de ato na Rodoviária do Plano Piloto contra a violência de gênero no DF - (crédito: Sinara / UP)
Samara Mineiro (UP) participa de ato na Rodoviária do Plano Piloto contra a violência de gênero no DF - (crédito: Sinara / UP)

Samara Mineiro (UP) cumpriu agenda, ontem, em um ato contra o feminicídio na Rodoviária do Plano Piloto. O protesto, organizado pelo Movimento de Mulheres Olga Benário e pela UP, exibiu uma faixa pelo fim dos estupros e um varal com fotos de vítimas no DF em 2026. “Nesta segunda, dia 7, mais uma mulher foi vítima. Até quando vamos viver essa situação? Lutamos por justiça!”, cobrou Samara.

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Para enfrentar o problema, a candidata defendeu a ampliação das delegacias da mulher (Deam) com funcionamento 24 horas, além da expansão das casas-abrigo e de políticas habitacionais. “Muitas mulheres, por não terem um teto, submetem-se a violências. Iremos criar uma frente emergencial de construção de casas populares”, afirmou.

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Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 09/09/2026 19:48
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