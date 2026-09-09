Samara Mineiro promete moradia popular para combater o feminicídio

Samara Mineiro (UP) cumpriu agenda, ontem, em um ato contra o feminicídio na Rodoviária do Plano Piloto. O protesto, organizado pelo Movimento de Mulheres Olga Benário e pela UP, exibiu uma faixa pelo fim dos estupros e um varal com fotos de vítimas no DF em 2026. “Nesta segunda, dia 7, mais uma mulher foi vítima. Até quando vamos viver essa situação? Lutamos por justiça!”, cobrou Samara.
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Para enfrentar o problema, a candidata defendeu a ampliação das delegacias da mulher (Deam) com funcionamento 24 horas, além da expansão das casas-abrigo e de políticas habitacionais. “Muitas mulheres, por não terem um teto, submetem-se a violências. Iremos criar uma frente emergencial de construção de casas populares”, afirmou.
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