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Cappelli critica demora em obras e faz campanha em Taguatinga

Em sabatina na Asbraco e em agenda em Taguatinga, candidato do PSB apresentou propostas para infraestrutura, saúde e transporte

Ricardo Cappelli (PSB) distribui panfletos e conversa com moradores e comerciantes na Avenida Hélio Prates - (crédito: Divulgação)
Ricardo Cappelli (PSB) distribui panfletos e conversa com moradores e comerciantes na Avenida Hélio Prates - (crédito: Divulgação)

Ricardo Cappelli (PSB) criticou a lentidão na execução de obras públicas durante sabatina na Associação Brasiliense de Construtores (Asbraco), nesta quarta-feira (09/09). O candidato ao GDF defendeu a "recuperação da capacidade de gestão e o equilíbrio financeiro nos contratos do setor".

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“O que vemos hoje são intervenções paradas, gerando transtornos diários para a população”, criticou. Para o candidato, a precificação correta assegura a qualidade, o cumprimento do cronograma e o respeito aos cofres públicos.

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O socialista também fez panfletagem na Avenida Hélio Prates, em Taguatinga Norte. “Estamos aqui conversando com a população e os comerciantes, apresentando propostas para zerar a fila da Saúde, dar isenção de IPVA para motoristas de aplicativo e entregadores e reduzir o tempo no transporte público, com o programa ‘No Máximo Uma Hora’, da porta de casa à porta do trabalho”, afirmou.

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Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 09/09/2026 19:18
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