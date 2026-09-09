Cappelli critica demora em obras e faz campanha em Taguatinga

Ricardo Cappelli (PSB) distribui panfletos e conversa com moradores e comerciantes na Avenida Hélio Prates - (crédito: Divulgação)

Ricardo Cappelli (PSB) criticou a lentidão na execução de obras públicas durante sabatina na Associação Brasiliense de Construtores (Asbraco), nesta quarta-feira (09/09). O candidato ao GDF defendeu a "recuperação da capacidade de gestão e o equilíbrio financeiro nos contratos do setor".

“O que vemos hoje são intervenções paradas, gerando transtornos diários para a população”, criticou. Para o candidato, a precificação correta assegura a qualidade, o cumprimento do cronograma e o respeito aos cofres públicos.

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O socialista também fez panfletagem na Avenida Hélio Prates, em Taguatinga Norte. “Estamos aqui conversando com a população e os comerciantes, apresentando propostas para zerar a fila da Saúde, dar isenção de IPVA para motoristas de aplicativo e entregadores e reduzir o tempo no transporte público, com o programa ‘No Máximo Uma Hora’, da porta de casa à porta do trabalho”, afirmou.