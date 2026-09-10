DF oferece 1,3 mil vagas de emprego nesta quinta-feira (10/9)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 1.353 vagas de emprego abertas para atendimento nesta quinta-feira (10/9). As oportunidades contemplam candidatos de diversos níveis de escolaridade, englobando opções tanto para profissionais com experiência prévia quanto para aqueles que buscam a primeira inserção no mercado de trabalho em várias regiões administrativas do DF.
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A função de supervisor de lavanderia se destaca pela maior remuneração do dia, oferecendo vencimentos de R$ 3,5 mil mensais, acrescidos de benefícios. Para este cargo específico, estão abertas duas vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD) localizadas na Ceilândia. O cargo de operador de caixa lidera a lista de oportunidades com 191 vagas abertas e remuneração que chega a R$ 1,7 mil, além de benefícios.
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Para participar das seleções, os trabalhadores podem cadastrar seu currículo por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador espalhadas pelo DF, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Mesmo que o participante não encontre uma oportunidade do seu interesse no dia, o cadastro permanece ativo para vagas futuras, uma vez que o sistema cruza automaticamente o perfil do candidato com as exigências cadastradas pelas empresas.
Para o setor produtivo, empregadores e empreendedores que queiram ofertar postos de trabalho ou utilizar a estrutura física das agências para entrevistas podem se cadastrar presencialmente nas unidades, por e-mail ou por meio do Canal do Empregador.
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