GDF realiza ação para população em situação de rua nesta quinta-feira (10/9)

Durante as abordagens, os pertences das pessoas que aceitarem o atendimento serão transportados até o endereço indicado por elas - (crédito: Divulgação)

O Governo do Distrito Federal (GDF) realiza, nesta quinta-feira (10/9), a partir das 9h, uma ação de acolhimento e assistência social voltada à população em situação de rua em Águas Claras e Ceilândia. A operação é destinada a pessoas que aceitarem o atendimento de forma voluntária e percorrerá um total de 25 pontos específicos mapeados nas duas localidades.

Durante as abordagens, os pertences das pessoas que aceitarem o atendimento serão transportados até o endereço indicado por elas. Caso o cidadão não possua um local fixo de referência, os objetos pessoais serão levados para um depósito público no SIA, onde ficarão armazenados para retirada no prazo de até 60 dias, sem custo financeiro para o responsável.

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A realização da atividade e a publicação prévia de seu cronograma atendem às exigências do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 976.

A decisão determina que o Poder Executivo do DF divulgue previamente em seus canais oficiais a data, o horário e o local de ações de zeladoria urbana, prestando orientações transparentes sobre a destinação, o local de armazenamento e os procedimentos para a recuperação de bens.

A distribuição dos 25 pontos marcados para a ação abrange 13 endereços em Águas Claras e 12 pontos em Ceilândia. Em Águas Claras, a equipe passará pela Rua 25 Sul; atrás do muro do Hospital Brasília e na área verde próxima à Quadra 208; na Quadra 207 (Praça Uirapuru, Lote 1); na Avenida Boulevard Norte (entre a Rua 16 e Buriti); na Rua 19 Norte (Edifício Lorys); na Rua 21 (próxima à Praça Quero-Quero); na Avenida Boulevard Sul (entre as Ruas 21 Sul e 20 Sul); na Rua das Paineiras (em frente ao Lote 06); na Rua 31 Sul (Lote 09, Condomínio Mozart Residence); na Rua 34 Sul (atrás do Residencial Quinta das Águas); na Rua 36 Sul (Edifício Ouro Branco V); no cruzamento da Rua 34 Norte com a Avenida Boulevard Norte; e na Avenida Flamboyant Norte (lateral do Condomínio Top Life).

Já em Ceilândia, os atendimentos ocorrerão na EQNN 1/3 (em frente ao Bloco D, perto do Metrô); na QNN 01 (no beco entre os Conjuntos E e F, Lotes 13 e 15); na extensão da QNN 11; na EQNN 03 (Conjunto MNOP, 51); na QNN 03 (em frente aos Conjuntos O e P, na cerca do Metrô); na QNN 3/5; na EQNN 3/5 (Blocos D e F, Conjunto P, CS 04); na EQNN 3/5 (atrás da Igreja Metodista, em frente ao Conjunto I); na QNN 05 (lateral dos Conjuntos I/K); na QNN 3/5 (Bloco C); na EQNN 3/5 (atrás do Bloco A, em frente à quadra de esportes); e na QNN 5/7.