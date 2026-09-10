Homem condenado por estupro contra esposa é preso no Ceará após fugir do DF - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem, de 41 anos, condenado a sete anos de prisão por estupro contra a então companheira, foi preso na cidade de Independência, no Ceará, após fugir do Distrito Federal para tentar escapar do cumprimento da pena. A condenação contra o agressor ocorreu após um episódio de violência doméstica e familiar, em 2021.

A prisão foi cumprida pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), com apoio da Polícia Civil do Ceará (PCCE), após os investigadores descobrirem que o indivíduo havia deixado o DF. Segundo o delegado Tiago Peralva, a atuação conjunta cooperou para encontrar o homem. “A localização e a captura foram possíveis a partir de troca de informações de inteligência”, afirmou.

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O criminoso havia sido condenado pela Justiça do Distrito Federal a sete anos de reclusão, em regime semiaberto. O caso começou a ser investigado pela 38ª Delegacia de Polícia, (Vicente Pires), que apurou os fatos ocorridos em 2021 e levou ao indiciamento do então companheiro da vítima.

Após a investigação e condenação, ele passou a ser procurado pela equipe da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). Os investigadores tinham informações de que o condenado poderia estar morando na Vila São José, na região. No entanto, durante as diligências os policiais descobriram que ele havia fugido para o Ceará.

Após a prisão, o homem foi levado para uma unidade prisional do Ceará, onde permanece à disposição da Justiça. A previsão é que ele seja transferido para o Distrito Federal para cumprir o restante da pena no regime semiaberto determinado na condenação.