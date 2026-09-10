Grass pretende integrar transporte do Entorno e expandir trilhos no DF

Leandro Grass pretende integrar transporte do Entorno e expandir transporte sobre trilhos no DF - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Candidato ao GDF pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Leandro Grass destacou a integração do transporte público do Entorno ao sistema do DF e a ampliação das linhas e estações do metrô, além da implementação do Veículo Leve sobre Trilhos no DF como propostas de governo durante a caminhada na Rodoviária do Plano Piloto na manhã desta quinta-feira (10/9).

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"Hoje, temos dois sistemas de transporte público. Vamos fazer a integração com a cidade de Luziânia, Valparaíso, Formosa, Planaltina de Goiás e Águas Lindas para que essas pessoas não passem tanto tempo no trânsito vindo para cá", afirmou Grass.

Além do transporte público do entorno, o candidato também disse que irá ampliar o horário de funcionamento do metrô, além de expandir as estações. "Queremos o horário além da meia noite, até 1h da manhã nos dias de semana. Além disso, é ampliar o próprio metrô, com mais estações", disse.

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Uma das principais apostas do candidato para a mobilidade é o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). Grass defende que as vias do DF ficarão mais leves com esse modelo de transporte. "É possível implementar o trem de superfície para facilitar ainda mais o transporte no DF", afirmou.