Serviços no DF: setor tem a quarta queda consecutiva mensal

Em julho, no Distrito Federal, o volume de atividades turísticas aumentou 3,3%, frente ao mês anterior. Entretanto, quando comparado ao mesmo mês do ano anterior, na série sem ajuste sazonal, o setor das atividades turísticas teve uma retração de 6,5% - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O volume de serviços no Distrito Federal teve um recuo de 0,3% em julho de 2026, na comparação com o mês anterior. Este resultado marca a quarta queda consecutiva do setor, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo IBGE. Em nível nacional, o setor ficou estável.

Apesar da retração mensal, o DF acumula a maior alta do país em 2026, com um avanço de 9,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado positivo se mantém na análise dos últimos 12 meses, com crescimento de 8,9%, também o maior entre todas as unidades da federação.

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Na comparação com julho de 2025, o volume de serviços na capital federal avançou 5,9%, mantendo uma sequência de altas iniciada em agosto de 2025. A receita nominal do setor também cresceu, com alta de 1,3% frente ao mês anterior e de 12,3% sobre julho de 2025.

Setores que puxaram o resultado

Três dos cinco grupos de atividades pesquisados registraram aumento no volume de serviços na comparação anual. O principal impulso veio dos serviços de informação e comunicação, que cresceram 11,4%.

O segmento de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio avançou 9,1%. Já o grupo de outros serviços registrou alta de 6,8%.

Dois setores, no entanto, apresentaram variação negativa. Os serviços prestados às famílias caíram 1,5%, enquanto os serviços profissionais, administrativos e complementares recuaram 1,2%.

O volume de atividades turísticas no DF aumentou 3,3% em julho, frente ao mês anterior. Contudo, quando comparado ao mesmo período de 2025, o setor apresentou uma retração de 6,5%.

A PMS monitora o comportamento do setor de serviços investigando a receita bruta de empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas, excluindo as áreas de saúde e educação. A próxima divulgação, com dados de agosto de 2026, será em 14 de outubro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.