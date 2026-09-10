Calor intenso deve continuar no DF nos próximos dias, diz Inmet

Lago Paranoá é refúgio do brasiliense em época de altas temperaturas. Imagem do local nesta quinta-feira (10/9) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Com a temperatura dos oceanos registrando níveis inéditos de aquecimento, agosto de 2026 entrou para a história como o mês mais quente já registrado no planeta, segundo dados do observatório climático europeu Copernicus. No Distrito Federal, o cenário acompanhou a tendência global: os últimos dias de agosto registraram as maiores temperaturas do ano. O novo recorde reforça os alertas da comunidade científica sobre o avanço das mudanças climáticas.

Imagem do céu de Brasília registrada no fim da tarde desta quinta-feira (10/9) (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

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Na capital federal, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os dias 29, 30 e 31 de agosto foram os mais quentes do mês, com temperaturas de 35,1ºC, 34,6ºC e 35,2ºC, respectivamente. Em 1º de setembro, o DF registrou a maior temperatura do ano até agora — 36,1ºC. Nesta quinta-feira (10/9), a máxima foi de 31ºC.

Em clima quente e seco, manter-se hidratado é fundamental. Registro feito nesta quinta-feira (10/9) mostra um ciclista em Brasília seguindo a orientação (foto: Minervino Júnior/CB)

Segundo o meteorologista do Inmet Olívio Bahia, o calor intenso no DF se deve ao período seco característico do Cerrado nesta época, embora também esteja relacionado ao fenômeno global . "Agosto realmente registrou as maiores temperaturas até então, mas ainda teremos dias bastante quentes pela frente", acrescenta.

A previsão para os próximos dias indica que o calor deve continuar predominando no DF. Nesta sexta-feira (11/9), os termômetros podem variar entre 19°C e 31°C. O Inmet mantém o aviso amarelo de perigo potencial para a redução da umidade, condição que aumenta o risco de desconforto e problemas respiratórios.

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso



