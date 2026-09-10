Aeroporto de Brasília conta com nova organização das vias de acesso

O Aeroporto de Brasília tem nova configuração das vias de veículos e de pedestres a partir desta quinta-feira (10/9). De acordo com a Inframérica, as mudanças foram pensadas para melhorar o tráfego e ampliar a segurança de motoristas, pedestres, passageiros, trabalhadores e visitantes, tendo em vista a expansão dos empreendimentos comerciais no local.

"A expansão da infraestrutura acompanha a transformação do próprio sítio aeroportuário. Com a chegada de novos empreendimentos, a região passa a oferecer, além das atividades ligadas ao transporte aéreo, novas opções de serviços, lazer, compras e gastronomia. O crescimento também contribui para a geração de empregos e amplia as possibilidades de uso do espaço para passageiros e para a população do Distrito Federal", explica a concessionária.

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O projeto inclui abertura de novos acessos e vias. Também foi instalada sinalização vertical, feitos dois cruzamentos com semáforos e faixas de pedestres e implantada uma passarela sobre a via de acesso.

Além dessas alterações, a nova configuração conta com novas opções de retorno. A ideia é dar alternativas mais diretas para que motoristas voltem ao terminal sem ter que seguir até o balão do aeroporto. Agora, também é possível voltar em direção ao Plano Piloto sem ir até o terminal de passageiros.

As mudanças foram viabilizadas por meio de investimento privado da Inframerica.

Mapa das mudanças no Aeroporto de Brasília (foto: Divulgação)



