TJDFT lança avaliação de atendimento para quem utiliza os serviços do órgão

Por Luiz Francisco*
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O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) realiza um diagnóstico para compreender como as pessoas percebem o atendimento prestado pelo órgão. A avaliação pode ser respondida por qualquer pessoa que uitiliza os serviços da instituição.
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O diagnóstico integra ao Programa de Excelência em Atendimento do TJDFT. De acordo com o órgão de Justiça, o objetivo da pesquisa de atendimento é identificar pontos fortes, desafios e oportunidades de aprimoramento.
A participação da avaliação de atendimento é anônima e ficará disponível até 25 de setembro. Não existem respostas certas ou erradas, o intuito é que o usuário dos serviços do TJDFT compartilhe a experiência.
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