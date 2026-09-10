TJDFT lança avaliação de atendimento para quem utiliza os serviços do órgão

TJDFT realiza diagnóstico para compreender como as pessoas percebem o atendimento prestado pela instituição - (crédito: Divulgação)

Por Luiz Francisco*

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) realiza um diagnóstico para compreender como as pessoas percebem o atendimento prestado pelo órgão. A avaliação pode ser respondida por qualquer pessoa que uitiliza os serviços da instituição.

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O diagnóstico integra ao Programa de Excelência em Atendimento do TJDFT. De acordo com o órgão de Justiça, o objetivo da pesquisa de atendimento é identificar pontos fortes, desafios e oportunidades de aprimoramento.

A participação da avaliação de atendimento é anônima e ficará disponível até 25 de setembro. Não existem respostas certas ou erradas, o intuito é que o usuário dos serviços do TJDFT compartilhe a experiência.