InícioCidades DF
Justiça

TJDFT lança avaliação de atendimento para quem utiliza os serviços do órgão

A participação da avaliação de atendimento é anônima e ficará disponível até 25 de setembro. Não existem respostas certas ou erradas, o intuito é que o usuário dos serviços do TJDFT compartilhe a experiência

TJDFT realiza diagnóstico para compreender como as pessoas percebem o atendimento prestado pela instituição - (crédito: Divulgação)
TJDFT realiza diagnóstico para compreender como as pessoas percebem o atendimento prestado pela instituição - (crédito: Divulgação)

Por Luiz Francisco*

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) realiza um diagnóstico para compreender como as pessoas percebem o atendimento prestado pelo órgão. A avaliação pode ser respondida por qualquer pessoa que uitiliza os serviços da instituição.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O diagnóstico integra ao Programa de Excelência em Atendimento do TJDFT. De acordo com o órgão de Justiça, o objetivo da pesquisa de atendimento é identificar pontos fortes, desafios e oportunidades de aprimoramento. 

A participação da avaliação de atendimento é anônima e ficará disponível até 25 de setembro. Não existem respostas certas ou erradas, o intuito é que o usuário dos serviços do TJDFT compartilhe a experiência.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 10/09/2026 20:46
SIGA
x