Justiça determina proteção urgente de provas sobre morte de vigilante

Em uma decisão fundamentada na urgência para impedir a perda de provas cruciais, a 8ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou que o Governo do Distrito Federal (GDF) preserve imediatamente todo o material probatório relacionado à intervenção policial que resultou na morte do vigilante William Cesar Pinto Júnior. O episódio ocorreu em 19 de agosto deste ano, na região do Gama.

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A ordem judicial foi emitida pelo juiz de Direito substituto Redivaldo Dias Barbosa no âmbito de uma ação de produção antecipada de provas movida pelo Conselho Nacional da Segurança Privada (Conasep). O magistrado destacou o risco iminente de que registros digitais e comunicações operacionais fossem apagados ou alterados devido ao decurso do tempo e a rotinas do próprio sistema público.

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Na decisão proferida em 8 de setembro, a Justiça impôs ao Distrito Federal uma série de obrigações conservativas urgentes. Ficou expressamente proibida a "eliminação, sobrescrição, descarte ou alteração incompatível com sua conservação probatória" de qualquer elemento sob custódia estatal ligado ao caso. Entre os itens descritos no despacho que devem ser blindados de qualquer destruição ou alteração estão:

Filmagens de câmeras corporais acopladas aos uniformes dos agentes e gravações veiculares atreladas à ocorrência

Registros em áudio e texto de trocas de mensagens operacionais da polícia e os dados eletrônicos de GPS das viaturas mobilizadas

Armas, munições, projéteis, estojos e fragmentos recolhidos no local, preservando rigorosamente a respectiva cadeia de custódia

Dados que permitam individualizar com precisão os policiais envolvidos na ação e o armamento institucional utilizado por cada um

Documentação minuciosa e preservação do estado atual do automóvel de William Cesar Pinto Júnior, caso mantido sob custódia estatal

Manuais, Protocolos Operacionais Padrão (POP) e normas vigentes aplicáveis ao tipo de abordagem realizada na data dos fatos.

O tribunal concedeu o prazo estrito de 10 dias para que o DF informe formalmente onde cada item se encontra, o órgão responsável por sua guarda e se algum dos elementos requeridos eventualmente deixou de existir.

Legitimação do pedido

Inicialmente, o processo enfrentou questionamentos quanto ao recolhimento de custas e à legitimidade do Conasep para figurar no polo ativo da ação. No entanto, após a comprovação do pagamento das custas e o protocolo de uma emenda à petição inicial, o juiz Redivaldo Dias Barbosa reconheceu que a entidade possui fundamentação jurídica adequada para propor a medida.

Conforme ressaltou a decisão, o Estatuto Social da associação abrange a defesa dos interesses dos profissionais da segurança privada. Além disso, ficou comprovado que o Conasep já havia acionado preventivamente o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) no próprio dia do fato, em 19 de agosto de 2026.

O magistrado fez questão de delimitar que o pedido não trata de debate antecipado sobre indenizações ou mérito individual. "Nessa modalidade procedimental, a aferição da legitimidade deve guardar correspondência com o direito autônomo à obtenção da prova e com sua utilidade jurídica concreta para o requerente, sem que isso importe antecipado reconhecimento de legitimidade para eventual ação futura cujo objeto sequer se encontra definitivamente delimitado."

O texto da decisão reforça que a busca do conselho por respostas serve para "conhecer objetivamente as circunstâncias da intervenção policial que resultou na morte de profissional da segurança privada para aferir se o episódio possui dimensão exclusivamente individual ou se revela questão institucional ou transindividual relacionada à categoria".

Entre guardar e divulgar

O julgador destacou que a ordem expedida tem caráter meramente conservativo. Isso significa que os materiais e documentos devem ser protegidos de imediato contra o extravio, mas não serão, nesta fase, disponibilizados automaticamente ao público ou à entidade autora.

A liberação de acesso, exames periciais aprofundados ou oitiva de testemunhas serão analisados em etapa posterior, garantindo-se o contraditório e resguardando investigações sob sigilo oficial "A providência é estritamente conservativa, não importa disponibilização dos elementos à requerente e tampouco implica antecipação de juízo sobre a regularidade da atuação dos agentes públicos, sobre eventual responsabilidade civil do Distrito Federal ou sobre qualquer consequência jurídica dos fatos."

Com a determinação, o Distrito Federal foi oficialmente citado para acompanhar a instrução probatória. O MPDFT também foi notificado para avaliar sua intervenção no processo como fiscal da lei. Após a manifestação dos órgãos governamentais e a apresentação da lista com os elementos efetivamente em custódia, o juiz deliberará sobre a realização de perícias e audiências presenciais.