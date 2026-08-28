Violência policial: abuso de autoridade lidera denúncias no DF

Abuso de autoridade e tortura estão entre os principais relatos reportados na Ouvidoria do MPDFT - (crédito: Pacifico/D.A Press)

O abuso de autoridade foi a principal violação de direitos reportada por cidadãos ao Canal de Combate à Violência Policial do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) no segundo quadrimestre de 2026. Segundo os dados consolidados, a conduta representou 43,3% do total de queixas recebidas no período (26 casos), seguida por relatos de tortura (20%) e invasão de domicílio (13,3%). Registros de lesão corporal, letalidade policial e constrangimento ilegal também integraram o balanço.

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O relatório foi publicado pela Ouvidoria do MPDFT nesta quinta-feira (27/8) e aponta estabilidade no volume global de manifestações em relação aos quatro primeiros meses do ano, mantendo o total de 60 ocorrências apuradas entre março e junho. O formulário eletrônico permaneceu como o meio de acesso mais utilizado pela população, sendo responsável por 45% das comunicações.

No recorte por corporações, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) figurou como a instituição mais mencionada, estando presente em metade dos registros (30 manifestações). A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apareceu em segundo lugar, com 30% das citações (18 casos). O levantamento incluiu ainda episódios relacionados ao sistema carcerário (10%), ao Corpo de Bombeiros Militar (3,3%), ao sistema socioeducativo (1,7%) e a agentes não identificados (5%).

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O documento também ressalta agendas de diálogo institucional realizadas no período. Em maio, a estrutura do canal foi apresentada ao Relator Especial das Nações Unidas (ONU) sobre execuções sumárias, Morris Tidball-Binz. No mesmo mês, a equipe do MPDFT esteve reunida com comandos da PMDF para apresentar o fluxo de trabalho, alinhar propostas de aperfeiçoamento e reforçar a transparência no controle externo da atividade policial.

O Correio questionou a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) acerca dos resultados do relatório, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

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