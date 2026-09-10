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Banco do Brasil no DF vota greve enquanto paralisação na Caixa segue

Trabalhadores do Banco do Brasil decidem rumos em votação virtual. Empregados da Caixa seguem de braços cruzados

Os trabalhadores vão escolher entre aprovar a proposta apresentada pela direção do banco ou iniciar uma greve por tempo indeterminado - (crédito: Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Os trabalhadores vão escolher entre aprovar a proposta apresentada pela direção do banco ou iniciar uma greve por tempo indeterminado - (crédito: Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Com Luiz Francisco*

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Enquanto a paralisação na Caixa já começou, os funcionários do Banco do Brasil no Distrito Federal decidem se também entrarão em greve. Uma votação virtual foi aberta às 19h desta quinta-feira (10/9) e ficará disponível até as 12h desta sexta-feira (11/9), pelo sistema Votabem.

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Os trabalhadores vão escolher entre aprovar a proposta apresentada pela direção do banco ou iniciar uma greve por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira (14/9). Antes da votação, o Sindicato realizou uma plenária híbrida no Setor Bancário Sul para apresentar os termos da negociação e tirar dúvidas da categoria.

Entre os pontos apresentados pelo banco estão um pagamento de R$ 3 mil a funcionários que se enquadrem no público definido pela campanha, condicionado ao cumprimento de um indicador; o adiantamento de R$ 360 milhões da contribuição patronal para o Plano de Associados da Cassi e o compromisso de estudar mudanças nos critérios do Plano de Carreira e Remuneração.

A proposta também prevê o compromisso de crédito da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) em até 72 horas após a assinatura do acordo coletivo por todas as bases. Outro destaque é a ampliação da licença-paternidade de 20 para 35 dias. Para funcionários com filhos com deficiência, o auxílio passaria de R$ 760,48 para R$ 874,55, reajuste de 15%. A proposta prevê ainda financiamento sem juros, em até 96 meses, para pais de filhos com deficiência.

Na Central de Relacionamento, o salário de referência passaria de R$ 4.795,12 para R$ 6.302,77 a partir de janeiro de 2027. Também estão entre os itens negociados medidas relacionadas a certificações da Anbima, violência doméstica, ações afirmativas e condições de trabalho.

O acordo prevê, por exemplo, abono de até cinco dias para deslocamento e realização de provas da Anbima e estabilidade na função comissionada por seis meses para empregadas afastadas em decorrência da Lei Maria da Penha. Também foram incluídas no ACT políticas que priorizam mulheres, pessoas com deficiência e pessoas não brancas em processos seletivos internos. A proposta prevê ainda abono da ausência em 31 de dezembro de 2026 e indenização de até R$ 550,5 mil em caso de morte decorrente de assalto.

Greve em andamento

Enquanto isso, a paralisação, dos empregados da Caixa Econômica Federal começou nesta quinta-feira (10/9) no Distrito Federal e tem prazo indeterminado. Segundo o Sindicato dos Bancários de Brasília, o primeiro dia de paralisação foi marcado pela presença nos comitês de esclarecimento montados pela entidade. A mobilização tem como uma das principais reivindicações uma proposta para o Saúde Caixa, além de questões relacionadas à valorização profissional e às condições de trabalho.

A paralisação foi aprovada pela categoria em assembleias realizadas nos dias 3 e 4 de setembro. Nesta quinta, o Sindicato informou que reforçou a mobilização em diferentes pontos de atendimento e promoveu atividades para explicar aos trabalhadores e à população os motivos do movimento. De acordo com a entidade, os comitês de esclarecimento serão mantidos nesta sexta-feira (11/9) nos quatro prédios da Caixa em Brasília. 

Em resposta à greve, a Caixa afirmou que mantém o diálogo com as entidades representativas dos empregados e que voltou à mesa de negociação “com o objetivo de construir um entendimento que contemple os interesses de todas as partes envolvidas”. O banco ressaltou que, durante a paralisação, os clientes podem utilizar os canais digitais e remotos para realizar serviços e transações.

Entre as alternativas estão o aplicativo Caixa, o Internet Banking, o WhatsApp Caixa e os aplicativos Caixa Tem, Cartões Caixa, Habitação Caixa, DPVAT e FGTS. Segundo a instituição, também continuam disponíveis os caixas eletrônicos e a rede Banco24Horas. O atendimento telefônico pode ser realizado pelo Alô Caixa, pelos números 4004-0104, para capitais e regiões metropolitanas, e 0800-104-0104, para as demais localidades.

A Caixa informou ainda que mantém atendimento presencial em unidades lotéricas e Correspondentes Caixa Aqui (CCA) espalhados pelo país. A localização desses pontos pode ser consultada nos canais de atendimento da instituição. A greve da Caixa segue por tempo indeterminado no Distrito Federal.

*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 10/09/2026 23:50
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