Banco do Brasil no DF vota greve enquanto paralisação na Caixa segue

Os trabalhadores vão escolher entre aprovar a proposta apresentada pela direção do banco ou iniciar uma greve por tempo indeterminado - (crédito: Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Com Luiz Francisco*

Enquanto a paralisação na Caixa já começou, os funcionários do Banco do Brasil no Distrito Federal decidem se também entrarão em greve. Uma votação virtual foi aberta às 19h desta quinta-feira (10/9) e ficará disponível até as 12h desta sexta-feira (11/9), pelo sistema Votabem.

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Os trabalhadores vão escolher entre aprovar a proposta apresentada pela direção do banco ou iniciar uma greve por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira (14/9). Antes da votação, o Sindicato realizou uma plenária híbrida no Setor Bancário Sul para apresentar os termos da negociação e tirar dúvidas da categoria.

Entre os pontos apresentados pelo banco estão um pagamento de R$ 3 mil a funcionários que se enquadrem no público definido pela campanha, condicionado ao cumprimento de um indicador; o adiantamento de R$ 360 milhões da contribuição patronal para o Plano de Associados da Cassi e o compromisso de estudar mudanças nos critérios do Plano de Carreira e Remuneração.

A proposta também prevê o compromisso de crédito da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) em até 72 horas após a assinatura do acordo coletivo por todas as bases. Outro destaque é a ampliação da licença-paternidade de 20 para 35 dias. Para funcionários com filhos com deficiência, o auxílio passaria de R$ 760,48 para R$ 874,55, reajuste de 15%. A proposta prevê ainda financiamento sem juros, em até 96 meses, para pais de filhos com deficiência.

Na Central de Relacionamento, o salário de referência passaria de R$ 4.795,12 para R$ 6.302,77 a partir de janeiro de 2027. Também estão entre os itens negociados medidas relacionadas a certificações da Anbima, violência doméstica, ações afirmativas e condições de trabalho.

O acordo prevê, por exemplo, abono de até cinco dias para deslocamento e realização de provas da Anbima e estabilidade na função comissionada por seis meses para empregadas afastadas em decorrência da Lei Maria da Penha. Também foram incluídas no ACT políticas que priorizam mulheres, pessoas com deficiência e pessoas não brancas em processos seletivos internos. A proposta prevê ainda abono da ausência em 31 de dezembro de 2026 e indenização de até R$ 550,5 mil em caso de morte decorrente de assalto.

Greve em andamento

Enquanto isso, a paralisação, dos empregados da Caixa Econômica Federal começou nesta quinta-feira (10/9) no Distrito Federal e tem prazo indeterminado. Segundo o Sindicato dos Bancários de Brasília, o primeiro dia de paralisação foi marcado pela presença nos comitês de esclarecimento montados pela entidade. A mobilização tem como uma das principais reivindicações uma proposta para o Saúde Caixa, além de questões relacionadas à valorização profissional e às condições de trabalho.

A paralisação foi aprovada pela categoria em assembleias realizadas nos dias 3 e 4 de setembro. Nesta quinta, o Sindicato informou que reforçou a mobilização em diferentes pontos de atendimento e promoveu atividades para explicar aos trabalhadores e à população os motivos do movimento. De acordo com a entidade, os comitês de esclarecimento serão mantidos nesta sexta-feira (11/9) nos quatro prédios da Caixa em Brasília.

Em resposta à greve, a Caixa afirmou que mantém o diálogo com as entidades representativas dos empregados e que voltou à mesa de negociação “com o objetivo de construir um entendimento que contemple os interesses de todas as partes envolvidas”. O banco ressaltou que, durante a paralisação, os clientes podem utilizar os canais digitais e remotos para realizar serviços e transações.

Entre as alternativas estão o aplicativo Caixa, o Internet Banking, o WhatsApp Caixa e os aplicativos Caixa Tem, Cartões Caixa, Habitação Caixa, DPVAT e FGTS. Segundo a instituição, também continuam disponíveis os caixas eletrônicos e a rede Banco24Horas. O atendimento telefônico pode ser realizado pelo Alô Caixa, pelos números 4004-0104, para capitais e regiões metropolitanas, e 0800-104-0104, para as demais localidades.

A Caixa informou ainda que mantém atendimento presencial em unidades lotéricas e Correspondentes Caixa Aqui (CCA) espalhados pelo país. A localização desses pontos pode ser consultada nos canais de atendimento da instituição. A greve da Caixa segue por tempo indeterminado no Distrito Federal.

*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti