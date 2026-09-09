Caixa solicita reabertura de negociações com bancários

Segundo a Caixa, a instituição tem reafirmado o compromisso com a construção de uma solução negociada para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal solicitou às entidades representativas a reabertura das negociações com bancários. Em ofício encaminhado na terça-feira (8/9), a instituição propôs a realização de nova rodada de negociações nesta quarta-feira (9/9).

Segundo a Caixa, a instituição tem reafirmado o compromisso com a construção de uma solução negociada para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), bem como com a manutenção do diálogo permanente entre as partes.

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"O objetivo é promover um entendimento que contemple os interesses de todos os envolvidos, com foco na valorização dos empregados, na sustentabilidade da instituição e na continuidade da prestação de serviços à sociedade", diz a Caixa.

Bancários da Caixa e do Banco do Brasil de São Paulo e de Minas Gerais anunciaram que vão entrar em greve, por tempo indeterminado, a partir de quinta-feira (10/9).

O presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Belo Horizonte e Região (SEEB/BH), Ramon Silva Rocha Peres, afirma que a paralisação ocorre porque a categoria considera insuficientes as propostas negociadas com as duas instituições.