Sobradinho II terá desligamento programado de energia nesta sexta-feira

A distribuidora informa que o fornecimento poderá ser restabelecido antes do horário previsto - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Moradores da Vila Bela Vista, em Sobradinho II, devem ficar atentos ao desligamento programado de energia elétrica nesta sexta-feira (11/9). A interrupção ocorrerá das 9h às 13h para a realização de serviços de modernização e manutenção na rede, visando garantir a segurança das equipes de trabalho. Serão afetados os lotes: 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23 e 26.

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A distribuidora informa que o fornecimento poderá ser restabelecido antes do horário previsto, sem aviso prévio, caso os serviços sejam concluídos antecipadamente. Em situações de falta de energia não programada em outras áreas, a população deve registrar a ocorrência pelos canais oficiais, como o atendimento geral (116). Deficientes auditivos e de fala podem utilizar o 0800 701 01 55 (necessário aparelho adaptado)