Fatura de energia terá mudanças a partir de setembro; confira

De acordo com a Neoenergia, a mudança melhora a segurança e facilitará a comunicação entre setores - (crédito: Foto: Divulgação/Neoenergia)

Por Elias Frazão* - A partir de setembro, a fatura de energia terá mudanças. A Neoenergia adotará o “Número de Unidade Consumidora” no lugar do “Código do Cliente”, que fica no canto superior direito da conta. A alteração visa a padronização nacional adotada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), para identificação das faturas.

Agora, ela passa a ser vinculada ao imóvel e não mais ao consumidor. Cada endereço terá um número próprio, utilizado para consultas, solicitações, emissão de fatura e atendimento nos canais da distribuidora. Com a nova padronização, o código passará a ter 15 dígitos, em formato único definido pela Aneel.

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De acordo com a Neoenergia, a mudança também melhora a segurança e facilitará a comunicação entre setores. Entre as principais vantagens estão a agilidade no cruzamento de dados com informações do Cadastro Único, o que pode facilitar solicitações do programa Tarifa Social por famílias de baixa renda.

Durante o período de 12 meses, será possível utilizar tanto o número antigo (Código do Cliente) quanto o novo (Número da Unidade Consumidora). Após esse período, será utilizado somente o Número de Unidade Consumidora.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates