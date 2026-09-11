Homem é preso com espingarda, coletes balísticos e cocaína em Santa Maria

Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas, em Santa Maria, com porções de cocaína, uma espingarda calibre .28 e dois coletes balísticos. A movimentação considerada suspeita e relacionada ao tráfico de drogas foi identificada por meio do emprego de um drone durante a operação.
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A prisão ocorreu na noite desta quinta-feira (10/9), durante a Operação Eclipse, realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).
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O homem foi preso e encaminhado para a 20ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), onde foi apresentado junto com todo o material apreendido.
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Por Davi Cruz*
postado em 11/09/2026 09:37 / atualizado em 11/09/2026 09:42