PMDF/Divulgação - (crédito: Homem é preso com espingarda, coletes balísticos e cocaína em Santa Maria)

Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas, em Santa Maria, com porções de cocaína, uma espingarda calibre .28 e dois coletes balísticos. A movimentação considerada suspeita e relacionada ao tráfico de drogas foi identificada por meio do emprego de um drone durante a operação.

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A prisão ocorreu na noite desta quinta-feira (10/9), durante a Operação Eclipse, realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

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O homem foi preso e encaminhado para a 20ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), onde foi apresentado junto com todo o material apreendido.