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SANTA MARIA

Homem é preso com espingarda, coletes balísticos e cocaína em Santa Maria

Investigações foram realizadas com uso de drone durante a operação; suspeito foi detido e levado para a 20ª DP (Santa Maria)

PMDF/Divulgação - (crédito: Homem é preso com espingarda, coletes balísticos e cocaína em Santa Maria)
PMDF/Divulgação - (crédito: Homem é preso com espingarda, coletes balísticos e cocaína em Santa Maria)

Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas, em Santa Maria, com porções de cocaína, uma espingarda calibre .28 e dois coletes balísticos. A movimentação considerada suspeita e relacionada ao tráfico de drogas foi identificada por meio do emprego de um drone durante a operação.

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A prisão ocorreu na noite desta quinta-feira (10/9), durante a Operação Eclipse, realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). 

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O homem foi preso e encaminhado para a 20ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), onde foi apresentado junto com todo o material apreendido.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 11/09/2026 09:37 / atualizado em 11/09/2026 09:42
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