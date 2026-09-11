Manifestação interdita pista da Estrutural e via é liberada após uma hora

Manifestação interdita pista Sul da Estrutural e via é liberada pela PMDF - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Moradores da Chácara Santa Luzia realizaram uma manifestação, por volta das 5h50, desta sexta-feira (11/9), que interditou a pista Sul da Estrutural. O protesto teve como pauta reivindicações por melhorias de infraestrutura e acesso à moradia na região.

A interdição provocou grande impacto no trânsito durante o início da manhã. A Polícia Militar (PMDF) por meio do 15º Batalhão (15º BPM) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) foram acionados para atuar na liberação da rodovia distrital.

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A última atualização divulgada pela PMDF ocorreu às 6h53, quando a corporação informou que a pista Sul da Estrutural estava liberada após a manifestação.