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Tráfico

Rotam prende homem por tráfico e apreende 18 tijolos de maconha

Ação da Polícia Militar ocorreu no final da tarde desta quinta-feira (10/9), na região de Arniqueira

O indivíduo detido e todo o material ilícito apreendido foram encaminhados à delegacia da área - (crédito: Divulgação/PMDF)
O indivíduo detido e todo o material ilícito apreendido foram encaminhados à delegacia da área - (crédito: Divulgação/PMDF)
Um homem foi preso por tráfico de drogas pela Polícia Militar (PMDF), no final da tarde desta quinta-feira (10/9), em Arniqueira. A prisão foi efetuada por agentes do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) por volta das 18h.
Durante a abordagem policial na região, as equipes localizaram com o suspeito 18 peças (tijolos) de maconha. O indivíduo detido e todo o material ilícito apreendido foram encaminhados à delegacia da área para o registro da ocorrência e providências cabíveis.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Carlos Silva e Darcianne Diogo
postado em 11/09/2026 00:38
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