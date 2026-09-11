Rotam prende homem por tráfico e apreende 18 tijolos de maconha

Um homem foi preso por tráfico de drogas pela Polícia Militar (PMDF), no final da tarde desta quinta-feira (10/9), em Arniqueira. A prisão foi efetuada por agentes do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) por volta das 18h.
Durante a abordagem policial na região, as equipes localizaram com o suspeito 18 peças (tijolos) de maconha. O indivíduo detido e todo o material ilícito apreendido foram encaminhados à delegacia da área para o registro da ocorrência e providências cabíveis.
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Carlos SilvaRepórter
Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.
Por Carlos Silva e Darcianne Diogo
postado em 11/09/2026 00:38