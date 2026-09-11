"A Lenda do Lago Paranoá" ganha lançamento infantil no aniversário do lago e de JK

Livro reúne como temas a construção da capital, JK, as famílias que viveram onde hoje existem águas, o Cerrado, a literatura e a Brasília de agora - (crédito: Divulgação)

A escritora, professora e contadora de histórias Nyedja Gennari lança seu mais novo livro infantil, A Lenda do Lago Paranoá, no próximo sábado (12/9). O evento ocorre no Espaço da Contemplação do Clube do Exército, às margens do próprio espelho d'água, promovendo o encontro de duas datas emblemáticas para a capital: os 67 anos do Lago Paranoá e os 124 anos do nascimento do ex-presidente Juscelino Kubitschek.

Com projeto gráfico e ilustrações do artista André Cerino e publicado pela Editora Mais Amigos, o livro de 32 páginas resgata a narrativa poética da criação das águas, conectando o encanto do folclore à memória histórica da construção de Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: A casa onde crianças do Sol Nascente aprendem a transformar o futuro

A trama acompanha o menino indígena Paranoá e seu avô, um velho cacique que decide permanecer em suas terras originárias no Cerrado enquanto percebe as transformações do tempo. A narrativa conduz o leitor do aprendizado do menino com a natureza até sua transmutação poética no próprio lago para acolher a nova capital.













Nas páginas finais, a obra se dedica a explicar a formação real do reservatório, relembrando o represamento das águas iniciado em 12 de setembro de 1959 e a história das famílias da antiga Vila Amaury que ajudaram a erguer a cidade.

A programação foi pensada como uma experiência imersiva e multicultural ao ar livre para integrar as famílias ao cenário da história. A recepção dos convidados começa às 16h30 com atores da Posers Art caracterizados com figurinos temáticos de Brasília.

Às 17h, Nyedja Gennari fará a contação oficial da história e iniciará a sessão de autógrafos. Enquanto o sol se põe sobre o lago, o público acompanhará apresentações de música regional na viola caipira, dança de povos originários, fotos com personagens caracterizados como JK e Sarah Kubitschek e uma performance de um saxofonista tocando diretamente de dentro das águas.

Serviço

Evento: Lançamento do livro infantil A Lenda do Lago Paranoá, de Nyedja Gennari (Ilustrações: André Cerino / Editora Mais Amigos)

Data: sábado, 12 de setembro.

Horário: acesso liberado às 16h30; programação cultural das 17h às 19h.

Local: Espaço da Contemplação do Clube do Exército (Setor de Clubes Esportivos Sul, orla do Lago Paranoá).

Entrada: gratuita e aberta à comunidade. Visitantes não sócios devem se identificar na portaria, informando participação no lançamento.

Preço do livro: R$ 69,80 (com valores promocionais na compra de múltiplos exemplares e comercialização de outros títulos da autora).