DF abre 1,4 mil vagas de trabalho com salários de até R$ 3,5 mil

Têm direito ao FGTS os trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), incluindo empregados urbanos e rurais, trabalhadores temporários, avulsos, safreiros e empregados domésticos. O benefício não exige contribuição direta do trabalhador, já que os depósitos são realizados exclusivamente pelo empregador. - (crédito: Reprodução do Flickr Prefeitura de Mossoró)

O mercado de trabalho no Distrito Federal ganha um novo fôlego nesta sexta-feira com a oferta de 1.396 oportunidades de emprego distribuídas pelas agências do trabalhador. A seleção abrange profissionais de perfis variados, desde os mais experientes até aqueles que tentam conquistar o primeiro emprego, exigindo diferentes níveis de escolaridade.

O maior volume de contratações está concentrado no setor de comércio e serviços, onde a função de operador de caixa desponta como o principal destaque da jornada, somando 155 postos de trabalho com rendimentos que alcançam R$ 1,7 mil, acrescidos de benefícios. No topo da tabela de remunerações do dia, a função de supervisor de lavanderia oferece o vencimento mais atrativo, de R$ 3,5 mil mais benefícios. São dois postos exclusivos para pessoas com deficiência na região da Ceilândia.

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Os trabalhadores interessados em concorrer a uma das vagas podem efetuar a inscrição de forma presencial em qualquer uma das 16 unidades do DF, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Também é possível registrar a candidatura pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, garantindo o armazenamento dos dados no sistema público para futuros cruzamentos de perfil com novas demandas das empresas.

Para as empresas que buscam selecionar novos talentos, o serviço disponibiliza espaço físico para entrevistas e captação de currículos de forma gratuita. O atendimento aos contratantes é realizado diretamente nas agências, via correio eletrônico ou por meio do Canal do Empregador.