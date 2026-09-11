Família de mulher assassinada no DF faz vaquinha para enterro

A família de Janaína Rodrigues da Silva, 45 anos, assassinada em uma chácara abandonada de Sobradinho 2, promove uma vaquinha para custear a cerimônia fúnebre da vítima de feminicídio. O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira (10/9). Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.
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O local onde o corpo foi encontrado é cercado por árvores e abriga uma pequena estrutura improvisada de pedaços de madeira, lençol e entulhos. O registro da ocorrência indica que o crime ocorreu entre a 0h50 e a 1h. Naquele intervalo, um ciclista pedalava no acostamento da rodovia quando viu um homem agredindo uma mulher em uma área conhecida pela presença de usuários de drogas.
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Assustado, o ciclista seguiu alguns metros e encontrou um morador fumando na porta de casa. Narrou a ele o que havia visto e os dois retornaram ao local para tentar socorrer a mulher.
Quando chegaram, viram que o suspeito colocava um colchão sobre o corpo de Janaína e tentava atear fogo. O ciclista e o morador gritaram, e o homem tentou avançar contra os dois com um facão nas mãos. Em seguida, fugiu. Horas depois, peritos criminais encontraram mais indícios da brutalidade. Janaína estava com os pés amarrados. Ela tinha marcas de facadas e o corpo estava parcialmente queimado.
Segundo a família da vítima, o corpo de Janaína segue no IML e os parentes não têm recursos para arcar com o sepultamento. Os familiares dispuseram uma chave PIX para receber a ajuda: 08807929147 (Lorrany Rodrigues Benicio).