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"BRB precisa ser um banco de fomento", afirma Elisson Ferreira, na Estrutural

O candidato ao GDF pelo Agir prometeu crédito barato para pequenos empreendedores. "O dinheiro tem que chegar na ponta, onde a economia de verdade acontece", disse. Ele falou, ainda, que a Estrutural precisa ser mais valorizada pelo governo

Elisson prometeu mais investimento na Estrutural e crédito para microempresários - (crédito: Divulgação/Ascom)
Elisson prometeu mais investimento na Estrutural e crédito para microempresários - (crédito: Divulgação/Ascom)

Durante agenda na Estrutura, nesta sexta-feira (11/9), Elisson Ferreira (Agir), candidato ao Governo do Distrito Federal, defendeu o papel de fomentador do Banco de Brasília (BRB). Além disso, o candidato também quer que a instituição financeira assuma mais responsabilidade pelo desenvolvimento econômico das regiões administrativas.

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“O BRB precisa ser um banco de fomento. Precisa emprestar dinheiro barato para o feirante, para o pequeno comerciante, para o trabalhador autônomo, para quem quer crescer e gerar renda”, afirmou Elisson. 

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A agenda faz parte da construção do Recomeça Brasília, programa que pretende unir recuperação de crédito, renegociação de dívidas, microcrédito produtivo e apoio direto aos pequenos negócios. “O dinheiro tem que chegar na ponta, onde a economia de verdade acontece”, disse.

O programa de reestruturação econômica do candidato também prevê crédito para pequenos empresários. Elisson Ferreira defende que quando o feirante consegue se estabelecer, há um retorno para a sociedade. "Quando o pequeno comerciante cresce, a cidade cresce junto. Quando o feirante consegue comprar equipamento, melhorar sua banca, contratar alguém ou ampliar seu negócio, o dinheiro circula dentro da própria comunidade. É assim que Brasília vai recomeçar: de baixo para cima, com quem trabalha”, pontuou.

O candidato também defende que a Estrutural seja mais valorizada pelo GDF. “A Estrutural está no centro de tudo. Está entre o Plano Piloto, o SIA, Taguatinga, Ceilândia, Águas Claras, Vicente Pires e Guará. Com o Centro Administrativo em Taguatinga, essa região ganha ainda mais importância. O governo precisa olhar para cá com respeito, planejamento e investimento”, disse.

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Luiz Fellipe Alves

Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.

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Por Luiz Fellipe Alves
postado em 11/09/2026 18:58
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