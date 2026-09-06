Elisson Ferreira promete comprar novos trens para o metrô

Elisson também criticou as condições atuais do metrô e afirmou que o sistema enfrenta um processo de sucateamento - (crédito: Divulgação/Elisson Ferreira)

Elisson Ferreira (Agir) afirmou neste domingo (6/9) que pretende iniciar, nos primeiros 100 dias de uma eventual gestão, a compra de novos trens para o metrô e ampliar a Tarifa Zero para sexta-feira, sábado e domingo. A proposta foi apresentada pelo candidato ao governo do Distrito Federal durante uma viagem de metrô entre a Asa Sul e Águas Claras.

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Acompanhado do filho de quatro anos, o candidato disse que escolheu novamente o transporte público para observar como as famílias utilizam o sistema durante o período de gratuidade. Nos últimos dias, Elisson tem utilizado o metrô em diferentes trechos de sua agenda de campanha.

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Segundo o candidato, a ampliação da Tarifa Zero deve vir acompanhada de investimentos na estrutura do metrô. Ele afirmou que não basta reduzir ou eliminar o custo da passagem se o sistema não oferecer trens suficientes e em boas condições de funcionamento. “Não adianta só dar Tarifa Zero: precisa ter mais trens e trens novos. O meu compromisso é que, nos 100 primeiros dias de governo, vamos iniciar a compra de novos trens e ampliar a Tarifa Zero para sexta, sábado e domingo”, afirmou.

Elisson também defendeu que a gratuidade ajude a reduzir a dependência do carro, especialmente nos fins de semana. Para ele, a medida pode facilitar o deslocamento de quem precisa trabalhar, resolver compromissos ou utilizar opções de lazer no Distrito Federal.

Além da ampliação da Tarifa Zero, o candidato disse que seu plano de governo prevê a redução das tarifas de ônibus nos demais dias da semana. A proposta, segundo ele, faz parte de uma política de mobilidade voltada à integração do sistema e à ampliação do acesso ao transporte público.

Durante o trajeto, Elisson criticou as condições atuais do metrô e afirmou que o sistema enfrenta um processo de sucateamento. Entre os problemas citados está o que ele descreveu como “canibalização” de trens, quando peças de uma composição são utilizadas para manter outra em funcionamento. “O trem demora porque falta trem, falta manutenção e falta planejamento. Não podemos deixar o metrô do DF continuar nesse processo de sucateamento”, declarou.

A agenda do candidato começou pela manhã, com participação em missa no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Taguatinga. Depois do deslocamento de metrô, Elisson seguiu para Águas Claras e, ainda neste domingo, tem compromisso na Festa do Morango, em Brazlândia.