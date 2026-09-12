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Celina Leão promete construção de novo hospital com 600 leitos em Ceilândia

A governadora e candidata à reeleição destacou prioridade para a saúde pública, ampliação do metrô e projetos de mobilidade urbana para os próximos anos

Gustavo Rocha, Celina Leão e Michelle Bolsonaro em carreata em Ceilândia - (crédito: ÁLAME FABIANO)
Gustavo Rocha, Celina Leão e Michelle Bolsonaro em carreata em Ceilândia - (crédito: ÁLAME FABIANO)

Com a promessa de erguer um segundo hospital público com 600 leitos para desafogar a rede de atendimento em Ceilândia, a governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) cumpriu agenda, neste sábado (12/9), em carreata na região. Ela apresentou um conjunto de metas voltadas à saúde, mobilidade e segurança pública da cidade. De acordo com Celina, o projeto da nova unidade hospitalar adotará um modelo inédito de parceria público-privada para a gestão de infraestrutura, mantendo o corpo médico formado 100% por servidores públicos.

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“O Hospital de Ceilândia não aguenta o número de pessoas. É um espaço pequeno para o número de pacientes, porque a cidade cresceu. Por isso, a construção desse novo hospital”, afirmou Celina Leão, acompanhada das candidatas ao Senado Bia Kicis (PL) e Michelle Bolsonaro (PL) e do candidato a vice-governador Gustavo Rocha. 

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“A gente chama de jaleco cinza e jaleco branco. Jaleco branco, ou seja, com servidores públicos, 100% de servidores públicos. Mas você já vai fazer uma licitação integrada, onde eu não fico preocupada com alimentação, se o ar-condicionado está funcionando. Eu não me preocupo com a construção, porque isso é licitado em bolsa de valor”, completou. 

Durante a apresentação dos projetos para a cidade, Celina detalhou que a nova estrutura ocupará um terreno público já reservado e trabalhará de forma complementar à UPA do Sol Nascente e às reformas em andamento na atual unidade de saúde. Ao abordar as medidas imediatas para conter as filas de atendimento na urgência e nas especialidades, a governadora ressaltou a recente contratação de profissionais e a liberação de procedimentos represados.

“Ontem (11/9), saiu no Diário Oficial o concurso público que nós fizemos, a contratação de 300 novos médicos, justamente para reforçar o atendimento rápido, a urgência e a emergência na porta dos hospitais”, destacou. “Na semana passada, é importante colocar para vocês que nós conseguimos aprovar, no Conselho de Saúde, as cirurgias ortopédicas, que é uma fila que eu queria avançar, uma fila muito grande, de muitos anos. Vamos operar 4 mil pessoas da fila de cirurgia ortopédica, e no privado também.”

A governadora apontou metas de mobilidade que incluem o avanço do VLT e a expansão do transporte sobre trilhos, caso seja reeleita. “É uma cidade onde nós estamos fazendo duas novas estações do metrô, que já estão em construção. E é uma cidade que nessa parte de zeladoria e de cuidados a gente entrou muito firme. E também na parte de segurança pública”, enfatizou. “O VLT vai desde o começo de Taguatinga até aqui o Sol Nascente. Nós temos também a terminar a inclusão de todas as ciclovias. Temos construção de mais escolas para a cidade, de mais creches. Então, Ceilândia pode ter certeza de que vai receber muito das nossas ações.”

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 12/09/2026 15:42
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