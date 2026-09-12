Celina Leão promete construção de novo hospital com 600 leitos em Ceilândia

Com a promessa de erguer um segundo hospital público com 600 leitos para desafogar a rede de atendimento em Ceilândia, a governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) cumpriu agenda, neste sábado (12/9), em carreata na região. Ela apresentou um conjunto de metas voltadas à saúde, mobilidade e segurança pública da cidade. De acordo com Celina, o projeto da nova unidade hospitalar adotará um modelo inédito de parceria público-privada para a gestão de infraestrutura, mantendo o corpo médico formado 100% por servidores públicos.



“O Hospital de Ceilândia não aguenta o número de pessoas. É um espaço pequeno para o número de pacientes, porque a cidade cresceu. Por isso, a construção desse novo hospital”, afirmou Celina Leão, acompanhada das candidatas ao Senado Bia Kicis (PL) e Michelle Bolsonaro (PL) e do candidato a vice-governador Gustavo Rocha.

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“A gente chama de jaleco cinza e jaleco branco. Jaleco branco, ou seja, com servidores públicos, 100% de servidores públicos. Mas você já vai fazer uma licitação integrada, onde eu não fico preocupada com alimentação, se o ar-condicionado está funcionando. Eu não me preocupo com a construção, porque isso é licitado em bolsa de valor”, completou.

Durante a apresentação dos projetos para a cidade, Celina detalhou que a nova estrutura ocupará um terreno público já reservado e trabalhará de forma complementar à UPA do Sol Nascente e às reformas em andamento na atual unidade de saúde. Ao abordar as medidas imediatas para conter as filas de atendimento na urgência e nas especialidades, a governadora ressaltou a recente contratação de profissionais e a liberação de procedimentos represados.

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“Ontem (11/9), saiu no Diário Oficial o concurso público que nós fizemos, a contratação de 300 novos médicos, justamente para reforçar o atendimento rápido, a urgência e a emergência na porta dos hospitais”, destacou. “Na semana passada, é importante colocar para vocês que nós conseguimos aprovar, no Conselho de Saúde, as cirurgias ortopédicas, que é uma fila que eu queria avançar, uma fila muito grande, de muitos anos. Vamos operar 4 mil pessoas da fila de cirurgia ortopédica, e no privado também.”

A governadora apontou metas de mobilidade que incluem o avanço do VLT e a expansão do transporte sobre trilhos, caso seja reeleita. “É uma cidade onde nós estamos fazendo duas novas estações do metrô, que já estão em construção. E é uma cidade que nessa parte de zeladoria e de cuidados a gente entrou muito firme. E também na parte de segurança pública”, enfatizou. “O VLT vai desde o começo de Taguatinga até aqui o Sol Nascente. Nós temos também a terminar a inclusão de todas as ciclovias. Temos construção de mais escolas para a cidade, de mais creches. Então, Ceilândia pode ter certeza de que vai receber muito das nossas ações.”