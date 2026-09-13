Celina Leão suspende atividades de campanha para acompanhar internação da mãe

Governadora Celina Leão (PP) com o marido, Fabricio Faleiro, e a mãe, Maria Célia Leão: matriarca foi internada com fortes dores no peito - (crédito: Fotos: Instagram)

A governadora e candidata a reeleição Celina Leão (PP) suspendeu as atividades de campanha neste domingo (13/9) para acompanhar a mãe, Maria Célia, que está internada.

Segundo nota divulgada pela campanha de Celina, dona Maria Célia passou mal de madrugada, com fortes dores no peito.

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Quem assumirá as agendas deste domingo é o candidato a vice na chapa de Celina, Gustavo Rocha (Republicanos), que será acompanhado de familiares da governadora.

Veja a íntegra da nota da campanha:

A governadora Celina Leão suspendeu suas atividades de campanha nesse domingo em função da internação de sua mãe, dona Maria Célia, que passou mal na madrugada com fortes dores no peito. Ela acompanhará a internação de sua mãe.

O candidato a vice-governador, Gustavo Rocha, cumprirá a agenda programada ao lado de familiares da candidata à reeleição ao governo do Distrito Federal.