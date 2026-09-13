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Marido de Celina Leão cumpre agenda após emergência familiar da governadora

Fabrício Carvalho esteve no Setor de Chácaras Lúcio Costa neste domingo (13/9) no lugar da governadora, que se ausentou após a mãe passar mal

O marido da governadora Celina Leão esteve presente no SIA, em agenda oficial - (crédito: ÁLAME FABIANO)
O marido da governadora Celina Leão esteve presente no SIA, em agenda oficial - (crédito: ÁLAME FABIANO)

O empresário Fabrício Carvalho representou a governadora Celina Leão (PP) em agenda oficial, neste domingo (13/9), no Setor de Chácaras Lúcio Costa. A chefe do Executivo do Distrito Federal precisou se ausentar da agenda após a mãe passar mal e necessitar de cuidados médicos. Durante o evento, Fabrício explicou a ausência da esposa e transmitiu uma mensagem de compromisso com as demandas locais, com destaque para a segurança pública.

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"Infelizmente, tivemos um problema familiar e ela pediu para que eu viesse representá-la", esclareceu Fabrício ao dar início ao seu pronunciamento. Diante da comunidade e das lideranças presentes, ele fez questão de mencionar a importância do encontro com a população da região.

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Ao tratar dos pleitos e da infraestrutura da região, Fabrício comentou sobre os prazos administrativos do poder público, garantindo que o governo atua para dar celeridade às demandas. "Por uma questão de trâmite, nem sempre acontece rápido. A segurança pública está melhorando. Converso com a Celina diariamente e vejo a preocupação dela em fazer o melhor. As coisas estão longe de estar muito boas, mas vejo a força do trabalho dela para que tudo aconteça de forma eficiente", destacou.

Ele encerrou a participação reiterando a centralidade das necessidades dos moradores do local no planejamento governamental. "Venho trazer uma palavra dela: a questão de vocês é prioridade do nosso governo. Todas as pautas daqui estão no plano de governo. Precisamos nos unir para construir um DF melhor. Tenho certeza de que a Celina vai ter a ajuda de vocês", concluiu.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 13/09/2026 12:08
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