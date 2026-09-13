Marido de Celina Leão cumpre agenda após emergência familiar da governadora

O empresário Fabrício Carvalho representou a governadora Celina Leão (PP) em agenda oficial, neste domingo (13/9), no Setor de Chácaras Lúcio Costa. A chefe do Executivo do Distrito Federal precisou se ausentar da agenda após a mãe passar mal e necessitar de cuidados médicos. Durante o evento, Fabrício explicou a ausência da esposa e transmitiu uma mensagem de compromisso com as demandas locais, com destaque para a segurança pública.

"Infelizmente, tivemos um problema familiar e ela pediu para que eu viesse representá-la", esclareceu Fabrício ao dar início ao seu pronunciamento. Diante da comunidade e das lideranças presentes, ele fez questão de mencionar a importância do encontro com a população da região.

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Ao tratar dos pleitos e da infraestrutura da região, Fabrício comentou sobre os prazos administrativos do poder público, garantindo que o governo atua para dar celeridade às demandas. "Por uma questão de trâmite, nem sempre acontece rápido. A segurança pública está melhorando. Converso com a Celina diariamente e vejo a preocupação dela em fazer o melhor. As coisas estão longe de estar muito boas, mas vejo a força do trabalho dela para que tudo aconteça de forma eficiente", destacou.

Ele encerrou a participação reiterando a centralidade das necessidades dos moradores do local no planejamento governamental. "Venho trazer uma palavra dela: a questão de vocês é prioridade do nosso governo. Todas as pautas daqui estão no plano de governo. Precisamos nos unir para construir um DF melhor. Tenho certeza de que a Celina vai ter a ajuda de vocês", concluiu.