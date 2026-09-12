Michelle participa de ato em Ceilândia e fala de cuidados com Bolsonaro

A pré-candidata ao Senado Federal pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL), cumpriu agenda política na manhã deste sábado (12/9), em Ceilândia. Acompanhada por apoiadores e lideranças locais, como a candidata a reeleição para o Buriti, Celina Leão (PP), a ex-primeira-dama participou de uma carreata pelas ruas da região administrativa como parte das atividades de mobilização eleitoral no DF.



Durante o percurso e em interação com a população local, Michelle conversou com os moradores e interagiu com pessoas e comerciantes dos arredores. Prometeu cuidar de Ceilândia e olhar com carinho para os dilemas vividos na região. Além disso, aproveitou para enfatizar o compromisso com a campanha, ao mesmo tempo em que abordou a atenção dedicada à saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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“O Jair tem a hora da medicação e a hora de almoçar. Mas a gente vai conseguir realizar essa campanha com carinho, com responsabilidade, com amor. E retribuindo o carinho também do nosso povo”, disse Michelle. O ato em Ceilândia integra a maratona de compromissos da pré-candidata no DF, que busca consolidar o apoio do eleitorado na maior região administrativa da capital federal.