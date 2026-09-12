InícioCidades DF
eleições 2026

Michelle participa de ato em Ceilândia e fala de cuidados com Bolsonaro

Ex-primeira-dama e pré-candidata ao Senado cumpriu agenda política no DF e reforçou compromisso com a campanha

Michelle, Bia Kicis, Celina Leão e Gustavo Rocha em carreata na Ceilândia - (crédito: ÁLAME FABIANO)
Michelle, Bia Kicis, Celina Leão e Gustavo Rocha em carreata na Ceilândia - (crédito: ÁLAME FABIANO)

A pré-candidata ao Senado Federal pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL), cumpriu agenda política na manhã deste sábado (12/9), em Ceilândia. Acompanhada por apoiadores e lideranças locais, como a candidata a reeleição para o Buriti, Celina Leão (PP), a ex-primeira-dama participou de uma carreata pelas ruas da região administrativa como parte das atividades de mobilização eleitoral no DF.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Durante o percurso e em interação com a população local, Michelle conversou com os moradores e interagiu com pessoas e comerciantes dos arredores. Prometeu cuidar de Ceilândia e olhar com carinho para os dilemas vividos na região. Além disso, aproveitou para enfatizar o compromisso com a campanha, ao mesmo tempo em que abordou a atenção dedicada à saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“O Jair tem a hora da medicação e a hora de almoçar. Mas a gente vai conseguir realizar essa campanha com carinho, com responsabilidade, com amor. E retribuindo o carinho também do nosso povo”, disse Michelle. O ato em Ceilândia integra a maratona de compromissos da pré-candidata no DF, que busca consolidar o apoio do eleitorado na maior região administrativa da capital federal.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 12/09/2026 13:28
x