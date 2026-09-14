Polícia fecha casa de prostituição que funcionava como clínica de massagem

A Polícia Civil (PCDF) fechou, nesta segunda-feira (14/9), uma casa de prostituição que funcionava sob a fachada de uma clínica de massagens, na 410 Norte, e prendeu uma mulher apontada como a responsável pelo local.

Policiais da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) chegaram ao imóvel, localizado no subsolo de uma quadra comercial, após denúncias anônimas que apontavam para um local voltado à prestação de serviços sexuais mediante pagamento, com possível exploração econômica da prostituição de terceiros.

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Segundo a polícia, a mulher presa administrava dois sites vinculados ao estabelecimento. Um deles apresentava o local como clínica de massoterapia e afirmava que os serviços não tinham conotação sexual. O outro, entretanto, divulgava conteúdo sexual explícito, com fotografias de mulheres anunciadas como “terapeutas” ou “massagistas”, inclusive com nudez e linguagem voltada à obtenção de prazer.

As duas páginas indicavam o mesmo endereço físico e os mesmos números de telefone. Em um dos sites, o próprio estabelecimento anunciava contar com mais de 20 mulheres para atendimento.

Prisão

Durante as diligências, os policiais reuniram novos elementos que confirmaram a atividade investigada, resultando na prisão em flagrante da responsável pela manutenção do estabelecimento. Foram apreendidos documentos, anotações, máquinas de débito e crédito e celulares, que serão submetidos a análise pela Polícia Civil.

