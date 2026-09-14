Homem é preso após tentar matar amigo por dívida de R$ 200 no Itapoã

O suspeito foi localizado e detido na Quadra 357 do Del Lago - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma tentativa de homicídio motivada por uma dívida de R$ 200 mobilizou a Polícia Civil no Itapoã neste domingo (14/9). Um homem foi preso em flagrante suspeito de esfaquear pelas costas um antigo amigo que se recusou a entregar fios de cobre como pagamento da dívida.

Veja o momento da prisão do suspeito

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Segundo informações da Polícia Civil (PCDF), o crime ocorreu por volta das 7h. Os dois se encontraram na rua quando o agressor exigiu o material que a vítima carregava. Diante da recusa, o homem fez ameaças e atingiu a vítima com uma facada profunda, que perfurou órgãos internos e causou ferimentos graves. O ferido foi socorrido e segue internado no Hospital Regional do Paranoá.

A equipe da Seção de Investigação de Crimes Violentos (SIC VIO) da 6ª Delegacia de Polícia (Itapoã) deu início à Operação Facada nas Costas e realizou buscas ao longo do dia. Por volta das 23h, o suspeito foi localizado e detido na Quadra 357 do Del Lago. Com o homem, que acumula extensa ficha criminal, os policiais apreenderam a faca possivelmente utilizada no ataque. Ele foi conduzido à delegacia, autuado por tentativa de homicídio e permanece à disposição da Justiça.

