Foragido do CPP é preso enquanto treinava em academia de Taguatinga

Autor foi conduzido para a 15ª Delegacia de Polícia - (crédito: Correio Braziliense)

Um foragido do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) foi recapturado por policiais civis da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) enquanto treinava em uma academia de Taguatinga Norte nesta segunda-feira (14/9).

Leandro Rodrigues Xavier, 46 anos, conhecido como “Fronteira”, estava foragido desde 7 de junho, quando deveria retornar à unidade prisional após ser beneficiado pela saída quinzenal destinada aos presos do regime semiaberto do CPP.

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Contra ele constava mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais do DF (VEP), totalizando mais de 35 anos de pena a cumprir. Na ficha criminal há condenações por roubo e tráfico interestadual de drogas. A última decorrente de investigação da Polícia Federal.

A ação decorre no âmbito da operação Procurados, voltada ao cumprimento de mandados de prisão pendentes e recaptura de evadidos do sistema prisional.

