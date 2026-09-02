Logo após deixar o CPP, homem é preso por roubar madeireira em Ceilândia

Durante a ação criminosa, ocorrida no Setor de Oficinas do Setor O, dois criminosos armados invadiram o estabelecimento comercial, de onde subtraíram cinco telefones celulares e uma corrente de ouro das vítimas - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu em flagrante na manhã desta quarta-feira (2/9), por volta das 10h, um homem acusado de assaltar uma madeireira na QNO 8, no Setor O, em Ceilândia. O crime ocorreu poucas horas após o suspeito ser liberado do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), onde cumpre pena sob o regime semiaberto.

O acusado, que possui extensa ficha criminal com cinco passagens por roubo, duas por furto e duas por homicídio, responderá agora por roubo a estabelecimento comercial, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo.

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Durante a ação criminosa, ocorrida no Setor de Oficinas do Setor O, dois criminosos armados invadiram o estabelecimento comercial, de onde subtraíram cinco telefones celulares e uma corrente de ouro das vítimas. Os assaltantes iniciaram a fuga em uma motocicleta que estava com a placa adulterada por fita isolante preta.

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No entanto, o proprietário da madeireira perseguiu os suspeitos até as proximidades da QNN 23, onde seu carro colidiu contra a moto. Com o impacto e a queda, a dupla abandonou o veículo e quatro celulares roubados na via pública, prosseguindo a fuga a pé em direção a Ceilândia Norte.

Para capturar os fugitivos, as guarnições do 8° e do 10° Batalhão da PMDF estruturaram um cerco na região. Um dos suspeitos, que demonstrou forte nervosismo, foi avistado pelas equipes policiais enquanto aguardava em um ponto de ônibus localizado na QNN 17/19.

Durante a busca pessoal, os policiais militares encontraram e apreenderam em sua cintura um revólver Taurus calibre .38, com a numeração raspada e carregado com seis munições intactas. Diante do flagrante, o indivíduo foi algemado e detido.

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A ocorrência foi encerrada com a restituição de todos os bens recuperados aos seus legítimos donos. O quinto celular roubado, um iPhone, foi localizado por meio de rastreamento em um estabelecimento comercial na região de Samambaia, onde havia sido deixado por um morador.

A corrente de ouro das vítimas também foi recuperada após os policiais realizarem uma varredura na calçada em frente à delegacia, local onde o próprio preso confessou ter descartado o objeto antes de entrar na unidade.

O homem, que sofreu escoriações leves decorrentes da queda da moto, passou por atendimento médico no Hospital Regional de Ceilândia e, em seguida, foi apresentado na 15ª Delegacia de Polícia (DP) para a formalização do auto de prisão em flagrante.



