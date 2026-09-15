"Hoje vai ser um dia histórico", afirma Zema sobre julgamento de Moraes

Durante protesto realizado na Alameda dos Estados, nesta terça-feira (15/9), o candidato à presidência Romeu Zema (NOVO) apoiou o julgamento do ministro Alexandre de Moraes, que acontece no Supremo Tribunal Federal (STF).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Em seu pronunciamento, Zema afirmou que o julgamento marca um dia histórico para o Brasil. "Há mais de um ano eu tenho insistido nisso. Boa parte do nosso Supremo está apodrecida", disse.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O candidato também comentou que espera que o corporativismo não atrapalhe o julgamento. "Que Deus ilumine o presidente Fachin nesse dia tão decisivo para o futuro do nosso país. Espero que os ministros que sejam do bem, votem pelo futuro do Brasil e não pelo corporativismo, que tem prevalecido até o momento", pontuou.
Apoiados por outros políticos como os candidatos ao Senado, Sebastião Coelho (NOVO) e Bia Kicis (PL), Zema finalizou seu discurso apontando a importância do julgamento. "Quem não deve não teme. Tudo isso se aflorou devido a essa cultura dos intocáveis, que se consideram acima da lei e acima da Constituição", disse.
Saiba Mais
Luiz Fellipe Alves
Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.