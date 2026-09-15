"Hoje vai ser um dia histórico", afirma Zema sobre julgamento de Moraes

Zema destacou importância do julgamento em sua fala no protesto - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

Durante protesto realizado na Alameda dos Estados, nesta terça-feira (15/9), o candidato à presidência Romeu Zema (NOVO) apoiou o julgamento do ministro Alexandre de Moraes, que acontece no Supremo Tribunal Federal (STF).

Em seu pronunciamento, Zema afirmou que o julgamento marca um dia histórico para o Brasil. "Há mais de um ano eu tenho insistido nisso. Boa parte do nosso Supremo está apodrecida", disse.

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O candidato também comentou que espera que o corporativismo não atrapalhe o julgamento. "Que Deus ilumine o presidente Fachin nesse dia tão decisivo para o futuro do nosso país. Espero que os ministros que sejam do bem, votem pelo futuro do Brasil e não pelo corporativismo, que tem prevalecido até o momento", pontuou.

Apoiados por outros políticos como os candidatos ao Senado, Sebastião Coelho (NOVO) e Bia Kicis (PL), Zema finalizou seu discurso apontando a importância do julgamento. "Quem não deve não teme. Tudo isso se aflorou devido a essa cultura dos intocáveis, que se consideram acima da lei e acima da Constituição", disse.