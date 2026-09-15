Manifestantes se reúnem em frente ao Congresso Nacional contra Moraes

Danilo Ramos se reuniu em frente à Alameda das Nações para protestar contra o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Lula - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

Manifestantes de direita se reúnem, na manhã desta terça-feira (15/9), em frente ao Congresso Nacional para protestar contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A Corte analisa, a partir das 10h, se abre inquérito contra Moraes por envolvimento com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Com bandeiras escrito "Fora Imorais" e pallets de dinheiro com a frase "chega de intocáveis", os manifestantes se reuniram com camisetas majoritariamente do Brasil. Outra faixa pede a saída de Lula e de Moraes, com a imagem do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro.

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Danilo Ramos, 41 anos, foi um dos manifestantes que se reuniu em frente à Alameda das Nações para protestar contra o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Lula. "Eu acho que todos os limites do bom senso foram extrapolados. O ministro Alexandre tem tudo um comportamento ditatorial e agora está envolvido com a corrupção do caso Vorcaro", afirmou.

Para Ramos, a expectativa do julgamento é que haja investigação contra o ministro. "Eu tenho fé que isso vai acontecer e vai ser só o primeiro passo para uma grande transformação que vai ocorrer no Judiciário", disse.

José Caldeira diz que busca justiça, mas sem violência. "Nós somos contra as instituições. O que queremos é que haja Justiça" (foto: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

O protesto também reuniu manifestantes de Minas Gerais. José Caldeira, 54, começou a peregrinação no sábado (12/9), mesmo não sabendo do ato nesta terça-feira (16/9). Ele conta que busca justiça, mas sem violência. "Não somos contra as instituições. O que queremos é que haja Justiça", comentou.

Uma de sua principais reivindicações é contra as prisões dos manifestantes do 8 de janeiro. Portando um batom cenográfico, ele faz referência a Débora dos Santos, que escreveu a frase "perdeu mané" em uma estátua. "Nós somos cristãos, nunca vamos pagar com o mal. Não queremos o mal para a família do Alexandre ou para a família do Lula. Queremos justiça", clamou.

São esperadas a presenças do candidato à presidência Romeu Zema (Novo), e ao Senado Bia Kicis (PL) e Sebastião Coelho (Novo).