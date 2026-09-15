PM tem esquema de segurança reforçado para sessão sobre Moraes no STF

A poucas horas do início do julgamento do Superior Tribunal Federal (STF) desta terça-feira (15/9) para decidir se o ministro Alexandre de Moraes será julgado, o esquema de segurança ao redor do órgão foi reforçado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).
O porta-voz da PMDF, major Broocke, detalhou os planos para a segurança para evitar que o andamento da sessão seja interrompido. "A Polícia Militar está desde às 18h de ontem (segunda) realizando um patrulhamento específico nessa localidade para evitar que algum veículo suspeito se aproxime", disse.
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O major ainda comentou sobre os protestos que estão previstos para acontecer durante o julgamento. "A Secretaria de Segurança Pública previu alguns atos na Alameda dos Estados. Nessa localidade, também estamos realizando um monitoramento de possíveis veículos de manifestantes que queriam descer para a Praça dos Três Poderes", explicou.
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Apesar de não ter revelado a quantidade de policiais a serviço, o porta-voz comentou sobre o uso de tecnologia no monitoramento. "Estamos utilizando drones, câmeras da Secretaria de Segurança Pública e o sistema DF-360", explicou.
Além da tecnologia, a polícia também está fazendo monitoramento com os cães do Bpcães para achar possíveis artefatos explosivos na região.
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Luiz Fellipe Alves
Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.