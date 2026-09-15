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SEGURANÇA

PM tem esquema de segurança reforçado para sessão sobre Moraes no STF

STF decide, nesta terça-feira (15), se o ministro Alexandre de Moraes será investigado. Porta-voz da PM detalha esquema de segurança para sessão no STF

Esquema de segurança foi reforçado na Esplanada dos Ministérios durante sessão no STF - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
Esquema de segurança foi reforçado na Esplanada dos Ministérios durante sessão no STF - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A poucas horas do início do julgamento do Superior Tribunal Federal (STF) desta terça-feira (15/9) para decidir se o ministro Alexandre de Moraes será julgado, o esquema de segurança ao redor do órgão foi reforçado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

O porta-voz da PMDF, major Broocke, detalhou os planos para a segurança para evitar que o andamento da sessão seja interrompido. "A Polícia Militar está desde às 18h de ontem (segunda) realizando um patrulhamento específico nessa localidade para evitar que algum veículo suspeito se aproxime", disse.

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O major ainda comentou sobre os protestos que estão previstos para acontecer durante o julgamento. "A Secretaria de Segurança Pública previu alguns atos na Alameda dos Estados. Nessa localidade, também estamos realizando um monitoramento de possíveis veículos de manifestantes que queriam descer para a Praça dos Três Poderes", explicou.

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  • Esquema de segurança foi reforçado na Esplanada dos Ministérios durante sessão no STF
    Esquema de segurança foi reforçado na Esplanada dos Ministérios durante sessão no STF Ed Alves/CB/DA Press
  • Esquema de segurança foi reforçado na Esplanada dos Ministérios durante sessão no STF
    Esquema de segurança foi reforçado na Esplanada dos Ministérios durante sessão no STF Ed Alves/CB/DA Press
  • Esquema de segurança foi reforçado na Esplanada dos Ministérios durante sessão no STF
    Esquema de segurança foi reforçado na Esplanada dos Ministérios durante sessão no STF Ed Alves/CB/DA Press

Apesar de não ter revelado a quantidade de policiais a serviço, o porta-voz comentou sobre o uso de tecnologia no monitoramento. "Estamos utilizando drones, câmeras da Secretaria de Segurança Pública e o sistema DF-360", explicou.

Além da tecnologia, a polícia também está fazendo monitoramento com os cães do Bpcães para achar possíveis artefatos explosivos na região.

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Luiz Fellipe Alves

Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.

Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Luiz Fellipe Alves e Beatriz Mascarenhas*
postado em 15/09/2026 08:38
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