Polícia Civil prende homem que matou outro por dívida de R$ 50

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um homem acusado de homicídio ocorrido em 13 de dezembro de 2025 no Paranoá. A motivação, segundo as investigações, estava relacionada a uma dívida de drogas de R$ 50.

A prisão foi feita pelas equipes da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) nesta terça-feira (15/09) no âmbito da operação Transversal Killer.

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À época, a vítima com 26 anos foi atacada com múltiplos golpes de faca no meio da rua. O autor fugiu em um Classic preto. Por meio de ferramentas de inteligência policial, oitivas de testemunhas, análise de imagens de câmeras de segurança e cruzamento das informações, os policiais identificaram o autor e elucidaram a motivação do crime.

Durante a operação, foram apreendidos celulares, o veículo da fuga após o homicídio e um facão supostamente usado para o ataque. O suspeito detido tem passagens, segundo a polícia, por crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.