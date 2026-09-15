Erika Kokay defende fim da escala 6x1 em visita a instituto na Estrutural

Erika Kokay defende fim da escala 6x1 durante visita a instituto na Estrutural - (crédito: Darcianne Diogo/CB/DA Press)

A deputada federal Erika Kokay (PT-DF), candidata ao Senado, defendeu o fim da escala 6x1 durante visita ao Instituto Bom Samaritano, na Estrutural, nesta terça-feira (15/9). Para a parlamentar, a redução da jornada de trabalho deve ser acompanhada por políticas que ampliem o tempo destinado à família, à educação e ao convívio social.

“Estamos tão empenhados em acabar com a escala 6x1 porque precisamos ter mais tempo para sonhar, mais tempo para a família”, afirmou Kokay. “O fim da jornada 6x1 terá o meu voto. Para que possamos ser mais felizes.”

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Durante a visita ao instituto, Kokay também defendeu que projetos sociais deixem de depender exclusivamente de emendas parlamentares e passem a contar com recursos previstos no orçamento. “Projetos como esses têm que estar no orçamento. Não pode estar só nas emendas”, disse.

O Instituto Bom Samaritano mantém ações voltadas a crianças e adolescentes e desenvolve atividades ligadas a esporte, educação e inclusão social. Ao falar sobre o trabalho realizado no local, a deputada relacionou as iniciativas ao combate à fome e à promoção da saúde. “Precisamos combater a fome. A fome, por muito tempo, foi naturalizada”, afirmou.

Kokay também ampliou o conceito de fome para outras dimensões da vida social. “Temos fome de carinho, de beleza, de afeto. São tantas fomes que nossa sociedade carrega”, disse.

Segundo a deputada, o esporte também deve ser compreendido como parte das políticas públicas de saúde. Ela destacou a importância de iniciativas que estimulam a atividade física e oferecem alternativas de convivência para crianças e jovens.

Ao tratar da infância, Kokay afirmou que políticas destinadas às crianças não devem ser vistas apenas como investimentos futuros. “Quando falamos de criança, estamos falando de futuro, de presente. Se temos um presente que acalenta crianças, faz a gente ter um presente com mais fraternidade, paz”, declarou.