Operação da PCDF e PMDF notifica distribuidoras a apreende 13 facas

Uma ação integrada entre a 8ª Delegacia de Polícia e a Polícia Militar resultou na notificação de mais de 10 distribuidoras de bebidas da Estrutural e na apreensão de 13 armas brancas. A ofensiva ocorreu sexta-feira (11/9) e essa segunda-feira (14/9)

Ao longo dos quatro dias, as equipes passaram em cada um dos estabelecimentos para fiscalizar o cumprimento das regras voltadas à perturbação do sossego e poluição sonora, especialmente aqueles com funcionamento em período noturno.

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Dez distribuidoras estavam em desacordo com as regras estabelecidas pela Portaria Conjunta SSP/SEGOV-GDF, que disciplina os horários de funcionamento das distribuidoras localizadas em áreas mistas e residenciais do Distrito Federal. Pela norma, esses comércios devem funcionar entre 6h e 0h.

As abordagens e procedimentos de segurança resultaram na apreensão de 13 tipos variados de facas. As armas estavam em posse de frequentadores dos estabelecimentos.

No decorrer do monitoramento, os policiais constataram ainda que um dos estabelecimentos, mesmo após ter sido formalmente notificado e advertido, voltou a descumprir a determinação. O proprietário foi conduzido à 8ª Delegacia de Polícia e autuado em flagrante delito pelo crime de desobediência.