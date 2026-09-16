Lotofácil da Independência: três apostas do DF levam bolada de 4,4 milhões

No total, 72 apostas acertaram os 15 números e vão levar R$4.488.579,00 cada - (crédito: Reprodução Youtube)

A sorte passou pelo Distrito Federal na noite desta terça-feira (15/9). O sorteio número 3780 da Lotofácil especial da Independência saiu para três apostas no DF. Os números sorteados foram 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23.

No total, 72 apostas acertaram os 15 números e vão levar R$4.488.579,00 cada, dividindo o prêmio de R$300 milhões. Além do Distrito Federal, os ganhadores estão espalhados por Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro , Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo.

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Na faixa seguinte, 8.978 apostas acertaram 14 números e receberão R$ 2.762,74 cada.