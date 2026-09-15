Morre o radialista Pauleta, criador do "Garagem", aos 62 anos

Paulo Cesar Martin, o radialista e jornalista conhecido como Pauleta, que morreu nesta terça-feira aos 62 anos - (crédito: Arquivo pessoal)

O radialista e jornalista Paulo Cesar Martin, conhecido como Pauleta, morreu nesta terça-feira (15/9), aos 62 anos. A informação foi confirmada pela equipe da Rádio Antenazero, onde ele trabalhava. A família não divulgou a causa da morte.

Pauleta foi um dos responsáveis pela criação do programa de rádio Garagem, de grande sucesso na década de 1990. A atração estreou na rádio Gazeta FM em 1992 e, posteriormente, foi para a Brasil 2000 FM.

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Famosos lamentam morte do radialista

Amigos e colegas de profissão prestaram homenagens nas redes sociais. Os apresentadores e ex-VJs Luiz Thunderbird e Gastão Moreira publicaram mensagens sobre a perda do comunicador.

“Soube agora do falecimento do Pauleta, do programa Garagem. Ele apresentou esse programa na Brasil 2000 por anos, ao lado do André Barcinski, do Álvaro Pereira Júnior e do André Forastieri”, disse Thunderbird. O apresentador lembrou que Pauleta ainda comandava um programa na Rádio Antena Zero até a última sexta-feira.

“Nos falávamos semanalmente sobre nossos programas nessa rádio independente. A perda é grande e sofrida para os amigos e fãs do radialista e jornalista que trouxe tanta música boa para gente. Perda irreparável”, afirmou Thunderbird.

O cartunista Adão recordou o período em que trabalharam juntos no extinto jornal Notícias populares. "Putz, que triste. Cara super buena onda. Tive o privilégio de trabalhar com ele no NP", contou.

A apresentadora Sarah Oliveira também manifestou seu pesar. "Poxa, que triste. Sinto muito", escreveu em um comentário na publicação de Thunderbird.

Gastão Moreira dedicou uma postagem ao amigo: “Acabo de receber a terrível notícia de que meu querido amigo Paulão Martin faleceu. Um cara gente boa demais, educado, culto, amante de música, futebol e cachorros como eu. Lamento muito, perdemos um ser humano diferenciado. Vai fazer muita falta!”.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.