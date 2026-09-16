Festival temático de cultura asiática e universo geek agita o fim de semana

Brasília recebe, entre a próxima sexta-feira (18/9) e sábado (20/9), a 9ª edição do Nipo Festival, evento que reúne cultura asiática e universo geek no estacionamento H do Taguatinga Shopping. A programação ocupa cerca de 7 mil m² e inclui bazares, gastronomia, games, cosplay, K-pop, música e competições de jogos de cartas. Os ingressos são vendidos pela Sympla, com meia-entrada a R$ 20.

Ao longo dos três dias, o público poderá visitar mais de 100 bazares com produtos colecionáveis, itens relacionados à cultura asiática e artigos do universo geek. Uma das novidades desta edição é uma área dedicada aos colecionáveis e aos Trading Card Games (TCG). Uma arena com capacidade para até 300 pessoas receberá torneios de Pokémon, Disney Lorcana, Magic: The Gathering e One Piece Card Game.

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A programação também inclui campeonatos de cosplay e K-pop, além de apresentações musicais e a participação dos influenciadores Kai e Aline e TiuSam. Na área gastronômica, 17 operações vão oferecer pratos como lámen, donburi, yakisoba, sushi, guioza e karaage. Também estarão disponíveis opções populares entre os fãs da cultura pop asiática, como hot dog coreano, takoyaki, hot rolls e onigiris, além de doces como dango e bubble waffle.

O festival ainda terá o TGS Solidário, que permite a compra do ingresso de meia-entrada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. As doações poderão ser entregues na entrada do evento durante os três dias e serão posteriormente destinadas a instituições parceiras da iniciativa.

Segundo a organização, a proposta desta edição é reunir em um mesmo espaço diferentes interesses ligados à cultura asiática e ao universo geek. O evento ocorre à partir das 20h, no estacionamento H do Taguatinga Shopping, e os ingressos estão disponíveis pela Sympla.