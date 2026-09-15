Sesc + Rabiscão leva 150 ilustradores para evento gratuito

Desta sexta-feira (18/9) a domingo (20/9), o Sesc promove, na unidade da 511/512 Norte, o evento Sesc + Rabiscão, com programação que inclui feira de ilustração, oficinas, palestras, rodas de conversa e lançamento de livros. A entrada é gratuita.

A programação de sexta-feira é voltada para as palestras Design + ilustração: o ship perfeito, ministrada pela ilustradora e designer Paula Cruz às 18h; e De onde vem a sua imagem e aonde ela vai quando sai de você, da artista visual e muralista Hanna Lucatelli, com início às 20h30.

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No sábado (19/9), a partir de 17h, Raphael Baggas lança o livro Baggas, que traz trabalhos produzidos pelo designer entre 2018 e 2024 e compõe um registro visual da história contemporânea brasileira. Durante o evento, o autor promove sessão de autógrafos e roda de conversa.

No total, o Sesc + Rabiscão recebe 150 ilustradores. No sábado e no domingo, de 11h às 19h, o público pode aproveitar a feira de ilustração independente, além das oficinas de desenho para crianças (de 14h até 16h) e serigrafia artística (de 15h até 18h). No domingo, Pedro Sangeon promove a oficina Spray na Prática de 16h até 19h.

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Serviço

Sesc + Rabiscão

De sexta-feira (18/9) a domingo (20/9), no Sesc Cultural (511/512 Norte). Entrada gratuita.