Pancadas de chuva podem cair ao final da tarde desta quarta (16/9)

Bom dia, Brasília! DF tem previsão de chuva para esta quarta-feira (16/9) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Apesar da temporada de seca comum à capital em setembro, pancadas de chuvas podem voltar a surpreender os moradores do Distrito Federal nesta quarta-feira (16/9). Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na próxima quinta (17/9) e na sexta-feira (18/9), é possível ainda que ocorram chuvas rápidas e pontuais.

Ao longo do dia, a temperatura pode chegar a 32ºC na capital. O dia tende a ser quente, mas à tarde pode haver um alívio de sensação térmica no DF. Segundo a meteorologista Cristiane Andrioli, isso acontece devido à perda de intensidade de uma massa de ar quente e seca que estava sobre o Centro-Oeste (especialmente no quadradinho), o que permitiu a entrada de umidade na atmosfera.

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"Junto ao calor, o aumento dessa umidade tem causado chuvas pontuais na capital. Assim que precipitam, o céu já torna a clarear", esclareceu a especialista.

O dia começou com 17ºC, no Plano Piloto e no Entorno. Ainda de acordo com o Inmet, o fim de semana, a princípio, não tem previsão de chuva e, na sexta-feira, a chuva tende a ser mais fraca e rápida.



