Happy Hour do Futuro debate rumos dos Distritos Criativos no DF

Promovido pelo Instituto Illuminante e a Comunidade Infinu, o encontro abre espaço para discutir inovação e economia criativa no DF - (crédito: Divulgação)

Os caminhos para ampliar a participação das economias criativa e tecnológica no desenvolvimento do Distrito Federal estarão em debate nesta quinta-feira (17/9), em Brasília. Representantes do setor produtivo e do poder público se reúnem, a partir das 18h30, na Asa Sul, para discutir uma proposta que pretende estabelecer os Distritos Criativos e Tecnológicos no DF.

A discussão ocorre diante dos desafios enfrentados por atividades que, embora movimentem bilhões de reais e tenham participação na geração de empregos, renda e arrecadação no Distrito Federal, ainda encontram obstáculos para crescer. Entre as questões que devem orientar o encontro, estão a segurança jurídica, a oferta de incentivos financeiros e fiscais e a criação de condições para a expansão dos setores criativo e tecnológico.

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O tema é objeto do projeto de lei nº 970, de autoria do deputado distrital Max Maciel (PSol-DF). A proposta estará no centro do Happy Hour do Futuro, encontro promovido pelo Instituto Illuminante de Inovação Tecnológica e Impacto Social em parceria com a Comunidade Infinu/Picnik BSB. Antes da apresentação do projeto por Max Maciel, Reinaldo Gomes, coordenador da Câmara de Economia Criativa da Fecomércio-DF, fará uma contextualização do tema. A partir daí, o debate se volta às possíveis repercussões da criação dos distritos para a economia e para o desenvolvimento urbano de Brasília.



Distritos em debate

A discussão reunirá diferentes setores. Também participam Ana Arruda, diretora de Economia Criativa do Instituto Illuminante; Miguel Galvão, sócio executivo da Comunidade Infinu; e Gilberto Lima Junior, presidente do Instituto Illuminante, que ficará responsável pela mediação.

A intenção é colocar no mesmo debate representantes da sociedade civil, empreendedores, setor produtivo e poder público para discutir de que maneira a proposta pode contribuir para as atividades criativas e tecnológicas no Distrito Federal.

A programação começa às 18h30, com o credenciamento. Carolina Valente, vice-presidente e diretora executiva do Instituto Illuminante, fará a abertura, seguida das boas-vindas de Miguel Galvão, pela Comunidade Infinu/Picnik BSB, e Ana Arruda, pelo Instituto Illuminante.

Serviço

Data: 17 de setembro de 2026, quinta-feira

Horário: a partir das 18h30

Local: Infinu Comunidade Criativa

Endereço: CRS 506, Bloco A, Loja 67 — Asa Sul, Brasília

Entrada: gratuita, mediante retirada de ingresso e sujeita à lotação