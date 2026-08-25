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Sesi Lab recebe lançamento de livro sobre liderança na era da IA

Obra de Alexandre Henrique Souza aborda desafios da gestão diante da integração entre profissionais e Inteligência Artificial

Lançamento ocorrerá nesta quarta - (crédito: Arquivo pessoal)
Lançamento ocorrerá nesta quarta - (crédito: Arquivo pessoal)


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O Sesi Lab recebe nesta quarta-feira (26/8) o lançamento de "Líder de Gente e Agentes: como decidir melhor quando pessoas e agentes de inteligência artificial trabalham juntos", de Alexandre Henrique Souza.

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Publicado pela Editora Escreva, o livro discute os desafios enfrentados por líderes com a expansão da inteligência artificial nas empresas e órgãos públicos. A obra propõe uma reflexão sobre tomada de decisão, ética e responsabilidade no uso da tecnologia.

Para Souza, o desafio não é mais decidir se as organizações vão adotar IA, mas como incorporá-la de forma estratégica. “O líder do futuro não será aquele que simplesmente usa mais ferramentas, mas aquele que sabe fazer melhores perguntas, interpretar melhor as respostas e assumir responsabilidade pelas decisões”, afirma.

O autor também defende que a automação de tarefas operacionais pode permitir que profissionais se concentrem em atividades como desenvolvimento de equipes, cultura organizacional e decisões estratégicas.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 25/08/2026 22:58
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