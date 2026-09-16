Obituário: 34 funerais nesta quarta-feira (16/9); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (16/9):

Campo da Esperança



Cecília Meireles da Silva, 87 anos



Francisco Hermógenes de Paula, 101 anos



Heloísa Xavier da Conceição, menos de 1 ano



Itamar Blado Jorge, 75 anos



João Rodrigues de Oliveira, 86 anos



Joice Araújo Maranhão, 31 anos



José Luís Ferreira Barbosa, 49 anos



Letícia Trindade da Rocha, 100 anos



Maria Betânia da Silva de Souza, 48 anos



Maria Clara Coelho Baumann das Neves, 104 anos



Sílvio Derlan Santos Duarte, 56 anos



Terezinha Filomena Cortes de Almeida, 95 anos



Willian Paulino de Albuquerque, 60 anos



Wilson Ney Batista, 85 anos

Taguatinga

Acrísio Ribeiro de Oliveira, 77 anos



Edson Marra, 79 anos



Felipe da Silva Martins, 34 anos



Jefferson Ferreira do Monte, 34 anos



Jesus de Sousa, 69 anos



João de Deus da Silva Carvalho, 70 anos



Josielly Ribeiro Soares, 27 anos



Pedro Rodrigues Filho, 53 anos



Simone Araújo da Silva Reis, 65 anos



Valdeci Garcino Cruzeiro, 65 anos

Gama



Francisco Chagas Pedroza, 69 anos



José Nonato da Rocha, 67 anos



Sandra de Jesus Matos, 43 anos



Tiodolina dos Santos Monte, 73 anos

Planaltina



Emival Martins dos Santos, 66 anos

Brazlândia



Maria Araújo de Andrade, 84 anos

Sobradinho



João Benedito dos Santos, 72 anos

Jardim Metropolitano



Francisca Maria Rodrigues Lima, 71 anos



Renato Pinheiro de Lima, 64 anos (cremação)



Rodrigo Marcelo de Almeida, 44 anos (cremação)

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