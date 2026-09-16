Obituário: 34 funerais nesta quarta-feira (16/9); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (16/9):
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Campo da Esperança
- Cecília Meireles da Silva, 87 anos
- Francisco Hermógenes de Paula, 101 anos
- Heloísa Xavier da Conceição, menos de 1 ano
- Itamar Blado Jorge, 75 anos
- João Rodrigues de Oliveira, 86 anos
- Joice Araújo Maranhão, 31 anos
- José Luís Ferreira Barbosa, 49 anos
- Letícia Trindade da Rocha, 100 anos
- Maria Betânia da Silva de Souza, 48 anos
- Maria Clara Coelho Baumann das Neves, 104 anos
- Sílvio Derlan Santos Duarte, 56 anos
- Terezinha Filomena Cortes de Almeida, 95 anos
- Willian Paulino de Albuquerque, 60 anos
- Wilson Ney Batista, 85 anos
Taguatinga
- Acrísio Ribeiro de Oliveira, 77 anos
- Edson Marra, 79 anos
- Felipe da Silva Martins, 34 anos
- Jefferson Ferreira do Monte, 34 anos
- Jesus de Sousa, 69 anos
- João de Deus da Silva Carvalho, 70 anos
- Josielly Ribeiro Soares, 27 anos
- Pedro Rodrigues Filho, 53 anos
- Simone Araújo da Silva Reis, 65 anos
- Valdeci Garcino Cruzeiro, 65 anos
Gama
- Francisco Chagas Pedroza, 69 anos
- José Nonato da Rocha, 67 anos
- Sandra de Jesus Matos, 43 anos
- Tiodolina dos Santos Monte, 73 anos
Planaltina
- Emival Martins dos Santos, 66 anos
Brazlândia
- Maria Araújo de Andrade, 84 anos
Sobradinho
- João Benedito dos Santos, 72 anos
Jardim Metropolitano
- Francisca Maria Rodrigues Lima, 71 anos
- Renato Pinheiro de Lima, 64 anos (cremação)
- Rodrigo Marcelo de Almeida, 44 anos (cremação)
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postado em 16/09/2026 17:06