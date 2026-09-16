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Obituário: 34 funerais nesta quarta-feira (16/9); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 16 de setembro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (16/9):

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Campo da Esperança

  • Cecília Meireles da Silva, 87 anos
  • Francisco Hermógenes de Paula, 101 anos
  • Heloísa Xavier da Conceição, menos de 1 ano
  • Itamar Blado Jorge, 75 anos
  • João Rodrigues de Oliveira, 86 anos
  • Joice Araújo Maranhão, 31 anos
  • José Luís Ferreira Barbosa, 49 anos
  • Letícia Trindade da Rocha, 100 anos
  • Maria Betânia da Silva de Souza, 48 anos
  • Maria Clara Coelho Baumann das Neves, 104 anos
  • Sílvio Derlan Santos Duarte, 56 anos
  • Terezinha Filomena Cortes de Almeida, 95 anos
  • Willian Paulino de Albuquerque, 60 anos
  • Wilson Ney Batista, 85 anos

Taguatinga

  • Acrísio Ribeiro de Oliveira, 77 anos
  • Edson Marra, 79 anos
  • Felipe da Silva Martins, 34 anos
  • Jefferson Ferreira do Monte, 34 anos
  • Jesus de Sousa, 69 anos
  • João de Deus da Silva Carvalho, 70 anos
  • Josielly Ribeiro Soares, 27 anos
  • Pedro Rodrigues Filho, 53 anos
  • Simone Araújo da Silva Reis, 65 anos
  • Valdeci Garcino Cruzeiro, 65 anos

Gama

  • Francisco Chagas Pedroza, 69 anos
  • José Nonato da Rocha, 67 anos
  • Sandra de Jesus Matos, 43 anos
  • Tiodolina dos Santos Monte, 73 anos

Planaltina

  • Emival Martins dos Santos, 66 anos

Brazlândia

  • Maria Araújo de Andrade, 84 anos

Sobradinho

  • João Benedito dos Santos, 72 anos

Jardim Metropolitano

  • Francisca Maria Rodrigues Lima, 71 anos
  • Renato Pinheiro de Lima, 64 anos (cremação)
  • Rodrigo Marcelo de Almeida, 44 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 16/09/2026 17:06
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