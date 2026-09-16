Álvaro Henrique Braga, irmão de Ana Lídia, está morto

Aos 7 anos, Aninha, como era chamada, desapareceu em 11 de setembro de 1973. No dia seguinte, foi encontrada morta - (crédito: Arquivo Pessoal)

Cinquenta e três anos e três dias após o sepultamento de Ana Lídia Braga, chega a notícia da morte de Álvaro Henrique Braga, aos 70 anos, no Rio de Janeiro. O falecimento ocorreu em 25 de novembro do ano passado, mas só veio à tona agora. A morte da criança, jamais foi elucidada.



O registro oficial do óbito consta das transmissões dos Serviços Extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro, lavrado perante o Cartório da 8ª Circunscrição do Registro Civil das Pessoas Naturais.

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Em 1973 a 1974, Álvaro Braga foi investigado, preso e julgado sob a suspeita de ter participado do crime que chocou Brasília e o Brasil em 1973. Ele e a família sempre negaram. A barbárie nunca teve um desfecho e, agora, os dois principais nomes levados a júri pela tragédia da família Braga estão mortos. O outro é Raimundo Lacerda Duque, falecido em 2025, no Hospital Regional de Ceilândia.



À época dos fatos, então com 18 anos, Álvaro Henrique foi investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal sob a suspeita de ter retirado a irmã do colégio Madre Carmen Sallés. Em outubro de 1974, a Justiça do Distrito Federal absolveu Álvaro Henrique no processo criminal por falta de provas, decisão que foi posteriormente confirmada pelas instâncias superiores.

Após o encerramento das etapas judiciais e em busca de recomeço, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Graduou-se em medicina e especializou-se em angiologia, carreira à qual se dedicou nas décadas seguintes na capital fluminense.

Ao longo de toda a sua vida adulta, manteve uma conduta estritamente reservada e distante da exposição pública e da imprensa. Em declarações pontuais em anos posteriores, sustentou sua inocência e afirmou ter sido vítima de torturas durante as investigações policiais do período ditatorial para confessar o crime, manifestando a crença de que a autoria do assassinato de sua irmã jamais seria formalmente elucidada.

