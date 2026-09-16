Operação Bula Negra apreende canetas emagrecedoras vendidas ilegalmente

Além das canetas emagrecedoras, os policiais apreenderam medicamentos como Dysport, Sculptra, Line Body e Glow GHK-CU - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu, nessa terça-feira (15/9), grande quantidade de canetas emagrecedoras de tirzepatida, da marca TG, e retatrutida durante uma operação contra a venda irregular de medicamentos e substâncias de uso controlado. A ação ocorreu na Candangolândia e resultou na prisão em flagrante de um dos investigados.

Deflagrada pela Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 11ª Delegacia de Polícia, a operação Bula Negra cumpriu mandado de busca e apreensão em uma residência apontada pelas investigações como local de armazenamento dos produtos.

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Além das canetas, os policiais encontraram Dysport, Sculptra, Line Body e Glow GHK-CU, além de diferentes tipos de anabolizantes. Segundo a investigação, os produtos eram comprados no Paraguai e mantidos na residência sem condições consideradas adequadas de conservação.

A polícia afirma que a venda ocorria principalmente pela internet. Depois da negociação, os produtos eram entregues por motoboys. Os investigadores também identificaram a oferta dos medicamentos sem a exigência de prescrição médica.

No lugar da receita, segundo a apuração, os consumidores recebiam um chamado “protocolo alternativo”. Em algumas situações, os medicamentos também seriam aplicados no próprio local, de maneira irregular.

Um dos investigados foi preso em flagrante. A investigação apura a comercialização irregular de produtos sujeitos a controle sanitário e as condições em que eram armazenados, vendidos e, em alguns casos, aplicados aos consumidores.