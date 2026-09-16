Cappelli defende BRT para Eixo Norte e redução de impostos para trabalhadores 

Em agendas desta quarta-feira (16/9), o candidato ao governo do Distrito Federal, Ricardo Cappelli (PSB), defendeu projetos de mobilidade urbana. Da Rodoviária do Plano Piloto às ruas de Sobradinho I e II, ele enfatizou a importância da implementação do BRT no eixo norte. Cappelli também propôs isenção de IPVA para motoristas de aplicativos e entregadores.

O candidato pontuou a expansão do BRT como uma das prioridades de seu governo. Além disso, Cappelli defendeu a implementação de corredores expressos como alternativa para diminuir o tempo gasto pela população em seus trajetos diários. “Porque ainda não tem BRT e ônibus expresso com vias exclusivas de Sobradinho e Planaltina direto para a Rodoviária do Plano Piloto? Isso precisa ser feito”, afirmou.

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Em Sobradinho, Cappelli apresentou propostas para os motoristas e entregadores por aplicativos, que incluem redução nos impostos. “Esse é o nosso compromisso com quem trabalha, trabalha muito e precisa ter menos imposto para poder ganhar mais com o seu trabalho”, afirmou.

O candidato ainda afirmou que a medida impacta diretamente na vida desses trabalhadores, reduzindo os custos de quem depende do veículo para garantir a própria renda.