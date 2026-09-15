Cappelli promete infraestrutura antes de novas habitações no DF

O candidato ao governo do Distrito Federal Ricardo Cappelli (PSB) defendeu, nesta terça-feira (15/9), que a expansão habitacional do Distrito Federal seja condicionada à oferta prévia de infraestrutura urbana. Durante encontro no Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF), o candidato afirmou que “não existe planejamento habitacional descolado do planejamento de infraestrutura. As duas coisas têm que andar juntas. A infraestrutura tem que chegar antes das habitações”.

No encontro com representantes da construção civil, porém, concentrou parte do discurso na relação entre crescimento urbano, habitação e infraestrutura. Segundo o candidato, a falta de planejamento na expansão das cidades contribui para o aumento dos congestionamentos e dos deslocamentos diários feitos pela população.

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“Antes tem que ter estrada, metrô, BRT, escola, UPA, CRAS e UBS. Depois que você tem infraestrutura urbana, você coloca habitação. O que acontece hoje é que as pessoas são jogadas em locais sem nenhuma infraestrutura. Isso vai mudar no meu governo”, declarou.

A proposta apresentada no Sinduscon-DF está relacionada à defesa de uma política de desenvolvimento urbano integrada. Para Cappelli, a construção civil não deve ser analisada de forma isolada, mas como parte de uma estratégia que envolva mobilidade, oferta de serviços públicos, geração de empregos e ocupação territorial. A ideia é evitar que novos conjuntos habitacionais sejam implantados em áreas distantes dos principais polos de trabalho e sem conexão adequada com o restante do Distrito Federal.

Na área de mobilidade, o candidato defendeu a ampliação do transporte de massa como uma das principais medidas para reduzir os problemas enfrentados diariamente pelos moradores. Entre as propostas estão a expansão do metrô para a Asa Norte, Gama e Santa Maria, além do avanço da rede para outras regiões de Ceilândia.

Cappelli também propôs ampliar os corredores de BRT para Planaltina, Arapoanga e Sobradinho. “Vamos ampliar o transporte de massa no Distrito Federal. Precisamos levar o metrô para a Asa Norte, para o Gama, para Santa Maria, avançar em Ceilândia e levar o BRT para Planaltina, Arapoanga e Sobradinho”, afirmou Cappelli.

Antes do compromisso no Sinduscon-DF, Cappelli participou de uma sabatina ao vivo no jornal SBT Brasília 1ª edição. Na entrevista, apresentou propostas para áreas como mobilidade, segurança pública e saúde.